ПСЖ - Астон Вилла 12 августа обзор матча
Дата публикации: 13-08-2026
ПСЖ
2 : 1
Астон Вилла
Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
74'
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|87
|пз
|Жоау Невеш
75'
|17
|пз
|Витинья
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
88'
|11
|нп
|Магнес Аклиуш
46'
|14
|нп
|Дезире Дуэ
87'
|10
|нп
|Усман Дембеле
46'
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
74'
|8
|пз
|Фабиан Руис
75'
|24
|нп
|Сенни Маюлу
87'
|4
|зщ
|Лукас Бералдо
88'
|40
|вр
|Марко Бизот
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|14
|зщ
|Пау Торрес
80'
|22
|зщ
|Ян Матсен
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|35
|пз
|Жоао Гомес
80'
|8
|пз
|Бубакар Камара
72'
|7
|пз
|Джон Макгинн
72'
|10
|пз
|Эмилиано Буэндия
|53
|пз
|Джордж Хеммингс
|39
|нп
|Брайан Маджо
72'
|26
|зщ
|Ламар Богард
72'
|18
|нп
|Тэмми Абрахам
72'
|47
|нп
|Алиссон
72'
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
80'
|6
|пз
|Росс Баркли
80'
Запасные
|30
|вр
|Люка Шевалье
|6
|зщ
|Илья Забарный
|12
|зщ
|Люка Динь
|27
|пз
|Дро Фернандес
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|47
|нп
|Кентен Нджанту
|49
|нп
|Ибрагим Мбайе
|42
|вр
|Джеймс Райт
|60
|вр
|Оуэн Асемота
|32
|зщ
|Коста Неделькович
|48
|зщ
|Моду Сиссе
|45
|зщ
|Тристон Роу
|49
|пз
|Брэдли Барроуз
|74
|нп
|Лука Линч
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Унаи Эмери
Голы
Хвича Кварацхелия
Дезире Дуэ
1:0
20'
Брайан Маджо
Джон Макгинн
1:1
45'
Дезире Дуэ
Усман Дембеле
2:1
61'
Наказания
Пау Торрес
51'
Жоао Гомес
64'
Джон Макгинн
72'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ПСЖ - Астон Вилла, который состоялся 12 августа 2026 года, в рамках турнира: Суперкубое УЕФА 2026, Финал. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.