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ПСЖ - Астон Вилла 12 августа обзор матча

Дата публикации: 13-08-2026
ПСЖ
ПСЖ
2 : 1
Астон Вилла
Астон Вилла
Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
39РоссияврМатвей Сафонов
5Бразилиязщ Маркиньос
51ЭквадорзщВильям Пачо
25ПортугалиязщНуну Мендеш
74'
2МароккозщАшраф Хакими
87ПортугалияпзЖоау Невеш
75'
17Португалияпз Витинья
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
7ГрузиянпХвича Кварацхелия
88'
11ФранциянпМагнес Аклиуш
46'
14ФранциянпДезире Дуэ
87'
10ФранциянпУсман Дембеле
46'
21ФранциязщЛукас Эрнандес
74'
8ИспанияпзФабиан Руис
75'
24ФранциянпСенни Маюлу
87'
4БразилиязщЛукас Бералдо
88'
40НидерландыврМарко Бизот
2ПольшазщМэтти Кэш
14ИспаниязщПау Торрес
80'
22НидерландызщЯн Матсен
3ШвециязщВиктор Линделёф
35БразилияпзЖоао Гомес
80'
8ФранцияпзБубакар Камара
72'
7ШотландияпзДжон Макгинн
72'
10АргентинапзЭмилиано Буэндия
53АнглияпзДжордж Хеммингс
39ЛюксембургнпБрайан Маджо
72'
26НидерландызщЛамар Богард
72'
18АнглиянпТэмми Абрахам
72'
47Бразилиянп Алиссон
72'
5АнглиязщТайрон Мингз
80'
6АнглияпзРосс Баркли
80'
Запасные
30ФранцияврЛюка Шевалье
6УкраиназщИлья Забарный
12ФранциязщЛюка Динь
27ИспанияпзДро Фернандес
29ФранциянпБрэдли Баркола
47ФранциянпКентен Нджанту
49СенегалнпИбрагим Мбайе
42АнглияврДжеймс Райт
60АнглияврОуэн Асемота
32СербиязщКоста Неделькович
48СенегалзщМоду Сиссе
45АнглиязщТристон Роу
49АнглияпзБрэдли Барроуз
74АнглиянпЛука Линч
Главные тренеры
ИспанияЛуис Энрике
ИспанияУнаи Эмери
Голы
Хвича Кварацхелия
Дезире Дуэ
1:0
20'
Брайан Маджо
Джон Макгинн
1:1
45'
Дезире Дуэ
Усман Дембеле
2:1
61'
Наказания
Пау Торрес
51'
Жоао Гомес
64'
Джон Макгинн
72'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ПСЖ - Астон Вилла, который состоялся 12 августа 2026 года, в рамках турнира: Суперкубое УЕФА 2026, Финал. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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