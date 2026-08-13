ПСЖ - Астон Вилла 12 августа обзор матча Дата публикации: 13-08-2026 ПСЖ 2 : 1 Астон Вилла Составы команд ПСЖ Париж, Франция Астон Вилла Бирмингем, Англия 39 вр Матвей Сафонов 5 зщ Маркиньос 51 зщ Вильям Пачо 25 зщ Нуну Мендеш 74' 2 зщ Ашраф Хакими 87 пз Жоау Невеш 75' 17 пз Витинья 33 пз Уоррен Заир-Эмери 7 нп Хвича Кварацхелия 88' 11 нп Магнес Аклиуш 46' 14 нп Дезире Дуэ 87' 10 нп Усман Дембеле 46' 21 зщ Лукас Эрнандес 74' 8 пз Фабиан Руис 75' 24 нп Сенни Маюлу 87' 4 зщ Лукас Бералдо 88' 40 вр Марко Бизот 2 зщ Мэтти Кэш 14 зщ Пау Торрес 80' 22 зщ Ян Матсен 3 зщ Виктор Линделёф 35 пз Жоао Гомес 80' 8 пз Бубакар Камара 72' 7 пз Джон Макгинн 72' 10 пз Эмилиано Буэндия 53 пз Джордж Хеммингс 39 нп Брайан Маджо 72' 26 зщ Ламар Богард 72' 18 нп Тэмми Абрахам 72' 47 нп Алиссон 72' 5 зщ Тайрон Мингз 80' 6 пз Росс Баркли 80' Запасные 30 вр Люка Шевалье 6 зщ Илья Забарный 12 зщ Люка Динь 27 пз Дро Фернандес 29 нп Брэдли Баркола 47 нп Кентен Нджанту 49 нп Ибрагим Мбайе 42 вр Джеймс Райт 60 вр Оуэн Асемота 32 зщ Коста Неделькович 48 зщ Моду Сиссе 45 зщ Тристон Роу 49 пз Брэдли Барроуз 74 нп Лука Линч Главные тренеры Луис Энрике Унаи Эмери Голы Хвича Кварацхелия Дезире Дуэ 1:0 20' Брайан Маджо Джон Макгинн 1:1 45' Дезире Дуэ Усман Дембеле 2:1 61' Наказания Пау Торрес 51' Жоао Гомес 64' Джон Макгинн 72'

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