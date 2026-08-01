Сельта - Осасуна 27 августа обзор матча Дата публикации: 28-08-2026 Сельта 1 : 2 Осасуна Составы команд Сельта Виго Осасуна Памплона 13 вр Йонуц Раду 20 зщ Хави Родригес 29 зщ Йоэль Лаго 3 зщ Маркос Алонсо 22 зщ Хави Галан 65' 8 пз Мигель Роман 17 пз Хави Руэда 65' 6 пз Илаш Мориба 10 нп Яго Аспас 52' 19 нп Уиллот Сведберг 65' 11 нп Пабло Дуран 79' 2 зщ Карл Старфельт 52' 5 пз Серхио Каррейра 65' 23 нп Уго Альварес 65' 39 нп Джонс Эль-Абделлауи 65' 9 нп Ферран Жутгла 79' 1 вр Серхио Эррера 27 зщ Иньиго Аргибиде 24 зщ Алехандро Катена 5 зщ Хорхе Эррандо 58' 23 зщ Абель Бретонес 7 пз Хон Монкайола 46' 6 пз Лукас Торро 29 пз Асьер Осамбела 21 нп Хонатан Дубасин 58' 11 нп Энрике Барха 74' 9 нп Рауль Гарсия 82' 8 пз Икер Муньос 46' 14 пз Рубен Гарсия 58' 17 нп Анте Будимир 58' 16 пз Мой Гомес 74' 10 пз Аймар Орос 82' Запасные 1 вр Алтай Байындыр 4 зщ Абдулайе Фай 15 зщ Альваро Нуньес 14 пз Алейс Фебас 16 пз Уго Гонсалес 28 пз Андрес Антаньон 30 пз Уго Бурсио 13 вр Айтор Фернандес 15 зщ Диего Рико 22 зщ Флавьен Бойомо 26 пз Мауро Эчегоен 18 нп Рауль Моро 30 Asier Bonel 35 Unai Santos Главные тренеры Клаудио Хиральдес Голы Яго Аспас Мигель Роман 1:0 14' Энрике Барха Рауль Гарсия 1:1 54' Анте Будимир 1:2 64' Наказания Хон Монкайола 27' Маркос Алонсо 51'

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