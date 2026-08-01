Сельта - Осасуна 27 августа обзор матча
Дата публикации: 28-08-2026
Сельта
1 : 2
Осасуна
Составы команд
Сельта
Виго
Осасуна
Памплона
|13
|вр
|Йонуц Раду
|20
|зщ
|Хави Родригес
|29
|зщ
|Йоэль Лаго
|3
|зщ
|Маркос Алонсо
|22
|зщ
|Хави Галан
65'
|8
|пз
|Мигель Роман
|17
|пз
|Хави Руэда
65'
|6
|пз
|Илаш Мориба
|10
|нп
|Яго Аспас
52'
|19
|нп
|Уиллот Сведберг
65'
|11
|нп
|Пабло Дуран
79'
|2
|зщ
|Карл Старфельт
52'
|5
|пз
|Серхио Каррейра
65'
|23
|нп
|Уго Альварес
65'
|39
|нп
|Джонс Эль-Абделлауи
65'
|9
|нп
|Ферран Жутгла
79'
|1
|вр
|Серхио Эррера
|27
|зщ
|Иньиго Аргибиде
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|5
|зщ
|Хорхе Эррандо
58'
|23
|зщ
|Абель Бретонес
|7
|пз
|Хон Монкайола
46'
|6
|пз
|Лукас Торро
|29
|пз
|Асьер Осамбела
|21
|нп
|Хонатан Дубасин
58'
|11
|нп
|Энрике Барха
74'
|9
|нп
|Рауль Гарсия
82'
|8
|пз
|Икер Муньос
46'
|14
|пз
|Рубен Гарсия
58'
|17
|нп
|Анте Будимир
58'
|16
|пз
|Мой Гомес
74'
|10
|пз
|Аймар Орос
82'
Запасные
|1
|вр
|Алтай Байындыр
|4
|зщ
|Абдулайе Фай
|15
|зщ
|Альваро Нуньес
|14
|пз
|Алейс Фебас
|16
|пз
|Уго Гонсалес
|28
|пз
|Андрес Антаньон
|30
|пз
|Уго Бурсио
|13
|вр
|Айтор Фернандес
|15
|зщ
|Диего Рико
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|26
|пз
|Мауро Эчегоен
|18
|нп
|Рауль Моро
|30
|Asier Bonel
|35
|Unai Santos
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
Голы
Яго Аспас
Мигель Роман
1:0
14'
Энрике Барха
Рауль Гарсия
1:1
54'
Анте Будимир
1:2
64'
Наказания
Хон Монкайола
27'
Маркос Алонсо
51'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сельта - Осасуна, который состоялся 27 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.