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Сельта - Осасуна 27 августа обзор матча

Дата публикации: 28-08-2026
Сельта
Сельта
1 : 2
Осасуна
Осасуна
Составы команд
Сельта
Виго
Осасуна
Памплона
13РумынияврЙонуц Раду
20ИспаниязщХави Родригес
29ИспаниязщЙоэль Лаго
3ИспаниязщМаркос Алонсо
22ИспаниязщХави Галан
65'
8ИспанияпзМигель Роман
17ИспанияпзХави Руэда
65'
6ГвинеяпзИлаш Мориба
10ИспаниянпЯго Аспас
52'
19ШвециянпУиллот Сведберг
65'
11ИспаниянпПабло Дуран
79'
2ШвециязщКарл Старфельт
52'
5ИспанияпзСерхио Каррейра
65'
23ИспаниянпУго Альварес
65'
39НорвегиянпДжонс Эль-Абделлауи
65'
9ИспаниянпФерран Жутгла
79'
1ИспанияврСерхио Эррера
27ИспаниязщИньиго Аргибиде
24ИспаниязщАлехандро Катена
5ИспаниязщХорхе Эррандо
58'
23ИспаниязщАбель Бретонес
7ИспанияпзХон Монкайола
46'
6ИспанияпзЛукас Торро
29ИспанияпзАсьер Осамбела
21ИспаниянпХонатан Дубасин
58'
11ИспаниянпЭнрике Барха
74'
9ИспаниянпРауль Гарсия
82'
8ИспанияпзИкер Муньос
46'
14ИспанияпзРубен Гарсия
58'
17ХорватиянпАнте Будимир
58'
16ИспанияпзМой Гомес
74'
10ИспанияпзАймар Орос
82'
Запасные
1ТурцияврАлтай Байындыр
4СенегалзщАбдулайе Фай
15ИспаниязщАльваро Нуньес
14ИспанияпзАлейс Фебас
16ИспанияпзУго Гонсалес
28ИспанияпзАндрес Антаньон
30ИспанияпзУго Бурсио
13ИспанияврАйтор Фернандес
15ИспаниязщДиего Рико
22КамерунзщФлавьен Бойомо
26ИспанияпзМауро Эчегоен
18ИспаниянпРауль Моро
30ИспанияAsier Bonel
35ИспанияUnai Santos
Главные тренеры
ИспанияКлаудио Хиральдес
Голы
Яго Аспас
Мигель Роман
1:0
14'
Энрике Барха
Рауль Гарсия
1:1
54'
Анте Будимир
1:2
64'
Наказания
Хон Монкайола
27'
Маркос Алонсо
51'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сельта - Осасуна, который состоялся 27 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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