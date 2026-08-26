Валенсия - Бетис 25 августа обзор матча Дата публикации: 26-08-2026 Валенсия 0 : 1 Бетис Составы команд Валенсия Валенсия Бетис Севилья 1 вр Столе Димитриевски 21 зщ Хесус Васкес 5 зщ Сесар Таррега 18 зщ Пепелу 88' 4 зщ Муктар Дьякаби 24 зщ Пабло Маффео 55' 2 пз Гвидо Родригес 88' 8 пз Хави Герра 7 нп Арно Данжума 55' 9 нп Уго Дуро 55' 39 нп Рюносукэ Сато 23 пз Филип Угринич 55' 6 нп Умар Садик 55' 11 нп Луис Риоха 55' 15 пз Алиу Дьенг 88' 27 нп Давид Оторби 88' 1 вр Альваро Вальес 12 зщ Анхель Ортис 71' 3 зщ Диего Льоренте 16 зщ Валентин Гомес 23 зщ Хуниор Фирпо 59' 6 пз Факундо Берналь 8 пз Пабло Форнальс 79' 17 пз Родриго Рикельме 59' 18 пз Нельсон Деосса 7 нп Антони 9 нп Кучо Эрнандес 71' 11 зщ Франсиско Гарсия 59' 22 пз Иско 59' 2 зщ Эктор Бельерин 71' 19 нп Трой Пэрротт 71' 33 пз Пабло Гарсия 79' Запасные 25 вр Кайне ван Увелен 36 зщ Икер Кордоба 14 зщ Хосе Луис Гайя 29 зщ Алехандро Панач 10 пз Андре Алмейда 19 нп Дани Раба 38 Jaume Dura 31 вр Ману Гонсалес 5 зщ Марк Бартра 4 зщ Натан 21 пз Марк Рока 15 пз Альваро Фидальго 14 нп Икер Лосада 40 Alvaro de Pablo Главные тренеры Карлос Корберан Мануэль Пеллегрини Голы Пабло Гарсия Франсиско Гарсия 0:1 83' Наказания Рюносукэ Сато 26' Хуниор Фирпо 42' Муктар Дьякаби 89'

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