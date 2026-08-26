Валенсия - Бетис 25 августа обзор матча
Дата публикации: 26-08-2026
Валенсия
0 : 1
Бетис
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Бетис
Севилья
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|21
|зщ
|Хесус Васкес
|5
|зщ
|Сесар Таррега
|18
|зщ
|Пепелу
88'
|4
|зщ
|Муктар Дьякаби
|24
|зщ
|Пабло Маффео
55'
|2
|пз
|Гвидо Родригес
88'
|8
|пз
|Хави Герра
|7
|нп
|Арно Данжума
55'
|9
|нп
|Уго Дуро
55'
|39
|нп
|Рюносукэ Сато
|23
|пз
|Филип Угринич
55'
|6
|нп
|Умар Садик
55'
|11
|нп
|Луис Риоха
55'
|15
|пз
|Алиу Дьенг
88'
|27
|нп
|Давид Оторби
88'
|1
|вр
|Альваро Вальес
|12
|зщ
|Анхель Ортис
71'
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|16
|зщ
|Валентин Гомес
|23
|зщ
|Хуниор Фирпо
59'
|6
|пз
|Факундо Берналь
|8
|пз
|Пабло Форнальс
79'
|17
|пз
|Родриго Рикельме
59'
|18
|пз
|Нельсон Деосса
|7
|нп
|Антони
|9
|нп
|Кучо Эрнандес
71'
|11
|зщ
|Франсиско Гарсия
59'
|22
|пз
|Иско
59'
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
71'
|19
|нп
|Трой Пэрротт
71'
|33
|пз
|Пабло Гарсия
79'
Запасные
|25
|вр
|Кайне ван Увелен
|36
|зщ
|Икер Кордоба
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|29
|зщ
|Алехандро Панач
|10
|пз
|Андре Алмейда
|19
|нп
|Дани Раба
|38
|Jaume Dura
|31
|вр
|Ману Гонсалес
|5
|зщ
|Марк Бартра
|4
|зщ
|Натан
|21
|пз
|Марк Рока
|15
|пз
|Альваро Фидальго
|14
|нп
|Икер Лосада
|40
|Alvaro de Pablo
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Мануэль Пеллегрини
Голы
Пабло Гарсия
Франсиско Гарсия
0:1
83'
Наказания
Рюносукэ Сато
26'
Хуниор Фирпо
42'
Муктар Дьякаби
89'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Валенсия - Бетис, который состоялся 25 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.