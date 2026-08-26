02:10 ()
Свернуть список

Валенсия - Бетис 25 августа обзор матча

Дата публикации: 26-08-2026
Валенсия
Валенсия
0 : 1
Бетис
Бетис
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Бетис
Севилья
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
21ИспаниязщХесус Васкес
5ИспаниязщСесар Таррега
18Испаниязщ Пепелу
88'
4ГвинеязщМуктар Дьякаби
24ИспаниязщПабло Маффео
55'
2АргентинапзГвидо Родригес
88'
8ИспанияпзХави Герра
7НидерландынпАрно Данжума
55'
9ИспаниянпУго Дуро
55'
39ЯпониянпРюносукэ Сато
23ШвейцарияпзФилип Угринич
55'
6НигериянпУмар Садик
55'
11ИспаниянпЛуис Риоха
55'
15МалипзАлиу Дьенг
88'
27НигериянпДавид Оторби
88'
1ИспанияврАльваро Вальес
12ИспаниязщАнхель Ортис
71'
3ИспаниязщДиего Льоренте
16АргентиназщВалентин Гомес
23Доминиканская РеспубликазщХуниор Фирпо
59'
6УругвайпзФакундо Берналь
8ИспанияпзПабло Форнальс
79'
17ИспанияпзРодриго Рикельме
59'
18КолумбияпзНельсон Деосса
7Бразилиянп Антони
9КолумбиянпКучо Эрнандес
71'
11ИспаниязщФрансиско Гарсия
59'
22Испанияпз Иско
59'
2ИспаниязщЭктор Бельерин
71'
19ИрландиянпТрой Пэрротт
71'
33ИспанияпзПабло Гарсия
79'
Запасные
25НидерландыврКайне ван Увелен
36ИспаниязщИкер Кордоба
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
29ИспаниязщАлехандро Панач
10ПортугалияпзАндре Алмейда
19ИспаниянпДани Раба
38ИспанияJaume Dura
31ИспанияврМану Гонсалес
5ИспаниязщМарк Бартра
4Бразилиязщ Натан
21ИспанияпзМарк Рока
15МексикапзАльваро Фидальго
14ИспаниянпИкер Лосада
40ИспанияAlvaro de Pablo
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
ЧилиМануэль Пеллегрини
Голы
Пабло Гарсия
Франсиско Гарсия
0:1
83'
Наказания
Рюносукэ Сато
26'
Хуниор Фирпо
42'
Муктар Дьякаби
89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Валенсия - Бетис, который состоялся 25 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close