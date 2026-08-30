Брест - Тулуза 29 августа обзор матча
Дата публикации: 30-08-2026
Брест
2 : 2
Тулуза
Составы команд
Брест
Брест
Тулуза
Тулуза
|1
|вр
|Эгиль Сельвик
|70
|зщ
|Кенни Лала
|71
|зщ
|Рафаэль Ле Ген
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|4
|зщ
|Готье Льорис
84'
|13
|пз
|Жорис Шотар
|23
|пз
|Камори Думбия
75'
|6
|пз
|Мамади Диамбу
75'
|9
|пз
|Пате Мбуп
83'
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
67'
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|17
|нп
|Мама Бальде
67'
|7
|пз
|Жозеф Бёнде
75'
|8
|пз
|Юго Маньетти
75'
|32
|Mathis Laine
83'
|29
|пз
|Лука Тусар
84'
|16
|вр
|Гийом Рест
|94
|зщ
|Ismail Diallo
46'
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|12
|зщ
|Christ Tape
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|8
|пз
|Томас Йёргенсен
78'
|10
|пз
|Янн Гбоу
|6
|пз
|Алексис Восса
60'
|7
|нп
|Хулиан Виньоло
67'
|13
|нп
|Джейсен Расселл-Роу
78'
|22
|зщ
|Рафик Мессали
46'
|31
|пз
|Никлас Шмидт
60'
|11
|нп
|Sion Oppong
67'
|5
|зщ
|Сени Кумбасса
78'
|9
|нп
|Сантьяго Идальго
78'
Запасные
|30
|вр
|Матьё Патуйе
|20
|зщ
|Люк Зогбе
|11
|нп
|Аксель Камблан
|34
|Evan Mailly
|60
|вр
|Матис Нифлор
|19
|зщ
|Давид Одогу
|37
|нп
|Ильяс Азизи
|49
|Aymen Amaaouch
Главные тренеры
|Йенс Бертел Аску
Голы
Джейсен Расселл-Роу
Янн Гбоу
0:1
9'
Камори Думбия
Мамади Диамбу
1:1
18'
Christ Tape
Кристиан Кассерес
1:2
62'
Людовик Ажорк
Юго Маньетти
2:2
90+5'
Наказания
Брэдли Локо
31'
Пате Мбуп
44'
Кристиан Кассерес
45+3'
Никлас Шмидт
89'
Расмус Николайсен
90+4'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брест - Тулуза, который состоялся 29 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.