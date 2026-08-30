Брест - Тулуза 29 августа обзор матча Дата публикации: 30-08-2026 Брест 2 : 2 Тулуза Составы команд Брест Брест Тулуза Тулуза 1 вр Эгиль Сельвик 70 зщ Кенни Лала 71 зщ Рафаэль Ле Ген 2 зщ Брэдли Локо 4 зщ Готье Льорис 84' 13 пз Жорис Шотар 23 пз Камори Думбия 75' 6 пз Мамади Диамбу 75' 9 пз Пате Мбуп 83' 10 нп Ромен дель Кастильо 67' 19 нп Людовик Ажорк 17 нп Мама Бальде 67' 7 пз Жозеф Бёнде 75' 8 пз Юго Маньетти 75' 32 Mathis Laine 83' 29 пз Лука Тусар 84' 16 вр Гийом Рест 94 зщ Ismail Diallo 46' 3 зщ Марк Маккензи 2 зщ Расмус Николайсен 12 зщ Christ Tape 23 пз Кристиан Кассерес 8 пз Томас Йёргенсен 78' 10 пз Янн Гбоу 6 пз Алексис Восса 60' 7 нп Хулиан Виньоло 67' 13 нп Джейсен Расселл-Роу 78' 22 зщ Рафик Мессали 46' 31 пз Никлас Шмидт 60' 11 нп Sion Oppong 67' 5 зщ Сени Кумбасса 78' 9 нп Сантьяго Идальго 78' Запасные 30 вр Матьё Патуйе 20 зщ Люк Зогбе 11 нп Аксель Камблан 34 Evan Mailly 60 вр Матис Нифлор 19 зщ Давид Одогу 37 нп Ильяс Азизи 49 Aymen Amaaouch Главные тренеры Йенс Бертел Аску Голы Джейсен Расселл-Роу Янн Гбоу 0:1 9' Камори Думбия Мамади Диамбу 1:1 18' Christ Tape Кристиан Кассерес 1:2 62' Людовик Ажорк Юго Маньетти 2:2 90+5' Наказания Брэдли Локо 31' Пате Мбуп 44' Кристиан Кассерес 45+3' Никлас Шмидт 89' Расмус Николайсен 90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брест - Тулуза, который состоялся 29 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.