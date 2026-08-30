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Брест - Тулуза 29 августа обзор матча

Дата публикации: 30-08-2026
Брест
Брест
2 : 2
Тулуза
Тулуза
Составы команд
Брест
Брест
Тулуза
Тулуза
1НорвегияврЭгиль Сельвик
70ФранциязщКенни Лала
71ФранциязщРафаэль Ле Ген
2ФранциязщБрэдли Локо
4ФранциязщГотье Льорис
84'
13ФранцияпзЖорис Шотар
23МалипзКамори Думбия
75'
6МалипзМамади Диамбу
75'
9СенегалпзПате Мбуп
83'
10ФранциянпРомен дель Кастильо
67'
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
17Гвинея-БисаунпМама Бальде
67'
7БельгияпзЖозеф Бёнде
75'
8ФранцияпзЮго Маньетти
75'
32ФранцияMathis Laine
83'
29ФранцияпзЛука Тусар
84'
16ФранцияврГийом Рест
94ФранциязщIsmail Diallo
46'
3СШАзщМарк Маккензи
2ДаниязщРасмус Николайсен
12Кот-д&#039;ИвуарзщChrist Tape
23ВенесуэлапзКристиан Кассерес
8ДанияпзТомас Йёргенсен
78'
10ФранцияпзЯнн Гбоу
6ФранцияпзАлексис Восса
60'
7АргентинанпХулиан Виньоло
67'
13КанаданпДжейсен Расселл-Роу
78'
22АлжирзщРафик Мессали
46'
31ГерманияпзНиклас Шмидт
60'
11ШвециянпSion Oppong
67'
5ФранциязщСени Кумбасса
78'
9АргентинанпСантьяго Идальго
78'
Запасные
30ФранцияврМатьё Патуйе
20Кот-д&#039;ИвуарзщЛюк Зогбе
11ФранциянпАксель Камблан
34ФранцияEvan Mailly
60ФранцияврМатис Нифлор
19ГерманиязщДавид Одогу
37ФранциянпИльяс Азизи
49ФранцияAymen Amaaouch
Главные тренеры
ДанияЙенс Бертел Аску
Голы
Джейсен Расселл-Роу
Янн Гбоу
0:1
9'
Камори Думбия
Мамади Диамбу
1:1
18'
Christ Tape
Кристиан Кассерес
1:2
62'
Людовик Ажорк
Юго Маньетти
2:2
90+5'
Наказания
Брэдли Локо
31'
Пате Мбуп
44'
Кристиан Кассерес
45+3'
Никлас Шмидт
89'
Расмус Николайсен
90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брест - Тулуза, который состоялся 29 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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