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Кривбасс - Колос 5 сентября обзор матча

Дата публикации: 05-09-2026
Кривбасс
Кривбасс
2 : 2
Колос
Колос
Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Колос
Ковалёвка
12УкраинаврАлександр Кемкин
22ПортугалиязщJoao Machado
4УкраиназщВладимир Виливальд
15ПанамазщJoseph Jones
16БразилиязщТиаго Боржес
83'
6УкраинапзДенис Пидгурский
63'
17ИзраильпзРой Нави
8УкраинапзЯрослав Шевченко
7ВенесуэлапзYackson Rivas
89'
10ПанамапзGiovany Herbert
24УкраинанпВладимир Мулик
63'
14СенегалнпАссан Сек
63'
21УкраинанпАлександр Каменский
63'
28БоливиязщSantiago Cuiza
83'
20УкраинаMatviy Bodnar
89'
31УкраинаврИван Пахолюк
42УкраиназщАлександр Савчук
3УкраиназщЭдуард Козик
33УкраиназщРоман Гончаренко
2ГрузиязщЗураб Рухадзе
14МалипзИбраим Кане
46'
7УкраинапзАлександр Демченко
74'
99АлбанияпзАринальдо Ррапай
84'
17УкраинапзАнтон Салабай
84'
55Бразилияпз Элиас
70УкраинанпЮрий Климчук
74'
90АлбанияIrgi Kasalla
46'
45УкраиназщDaniil Khrypchuk
74'
30УкраинанпДенис Ндукве
74'
47УкраинапзДаниил Денисенко
84'
11КосовонпАрдит Тахири
84'
Запасные
23УкраинаврДаниил Сычёв
1УкраинаврБогдан Хома
27УкраинанпДмитрий Годя
19УкраинаYevhen Maiakov
26УкраинаYegor Korobka
51УкраинаврВалентин Моргун
1УкраинаврДмитрий Мацарупа
44УкраиназщВладислав Шершень
10Северная МакедонияпзЛука Станковски
21УкраинаDmytro Sukhonos
Главные тренеры
НидерландыПатрик ван Леуэн
Голы
Ярослав Шевченко
1:0
28'
Юрий Климчук
Антон Салабай
1:1
38'
Владимир Виливальд
Giovany Herbert
2:1
66'
Ардит Тахири
Daniil Khrypchuk
2:2
90+1'
Наказания
Эдуард Козик
32'
Yackson Rivas
32'
Зураб Рухадзе
55'
Александр Савчук
57'
Рой Нави
75'
Ассан Сек
77'
Зураб Рухадзе
80'
Иван Пахолюк
82'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кривбасс - Колос, который состоялся 5 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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