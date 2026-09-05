Кривбасс - Колос 5 сентября обзор матча
Дата публикации: 05-09-2026
Кривбасс
2 : 2
Колос
Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Колос
Ковалёвка
|12
|вр
|Александр Кемкин
|22
|зщ
|Joao Machado
|4
|зщ
|Владимир Виливальд
|15
|зщ
|Joseph Jones
|16
|зщ
|Тиаго Боржес
83'
|6
|пз
|Денис Пидгурский
63'
|17
|пз
|Рой Нави
|8
|пз
|Ярослав Шевченко
|7
|пз
|Yackson Rivas
89'
|10
|пз
|Giovany Herbert
|24
|нп
|Владимир Мулик
63'
|14
|нп
|Ассан Сек
63'
|21
|нп
|Александр Каменский
63'
|28
|зщ
|Santiago Cuiza
83'
|20
|Matviy Bodnar
89'
|31
|вр
|Иван Пахолюк
|42
|зщ
|Александр Савчук
|3
|зщ
|Эдуард Козик
|33
|зщ
|Роман Гончаренко
|2
|зщ
|Зураб Рухадзе
|14
|пз
|Ибраим Кане
46'
|7
|пз
|Александр Демченко
74'
|99
|пз
|Аринальдо Ррапай
84'
|17
|пз
|Антон Салабай
84'
|55
|пз
|Элиас
|70
|нп
|Юрий Климчук
74'
|90
|Irgi Kasalla
46'
|45
|зщ
|Daniil Khrypchuk
74'
|30
|нп
|Денис Ндукве
74'
|47
|пз
|Даниил Денисенко
84'
|11
|нп
|Ардит Тахири
84'
Запасные
|23
|вр
|Даниил Сычёв
|1
|вр
|Богдан Хома
|27
|нп
|Дмитрий Годя
|19
|Yevhen Maiakov
|26
|Yegor Korobka
|51
|вр
|Валентин Моргун
|1
|вр
|Дмитрий Мацарупа
|44
|зщ
|Владислав Шершень
|10
|пз
|Лука Станковски
|21
|Dmytro Sukhonos
Главные тренеры
|Патрик ван Леуэн
Голы
Ярослав Шевченко
1:0
28'
Юрий Климчук
Антон Салабай
1:1
38'
Владимир Виливальд
Giovany Herbert
2:1
66'
Ардит Тахири
Daniil Khrypchuk
2:2
90+1'
Наказания
Эдуард Козик
32'
Yackson Rivas
32'
Зураб Рухадзе
55'
Александр Савчук
57'
Рой Нави
75'
Ассан Сек
77'
Зураб Рухадзе
80'
Иван Пахолюк
82'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кривбасс - Колос, который состоялся 5 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.