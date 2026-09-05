Кривбасс - Колос 5 сентября обзор матча Дата публикации: 05-09-2026 Кривбасс 2 : 2 Колос Составы команд Кривбасс Кривой Рог Колос Ковалёвка 12 вр Александр Кемкин 22 зщ Joao Machado 4 зщ Владимир Виливальд 15 зщ Joseph Jones 16 зщ Тиаго Боржес 83' 6 пз Денис Пидгурский 63' 17 пз Рой Нави 8 пз Ярослав Шевченко 7 пз Yackson Rivas 89' 10 пз Giovany Herbert 24 нп Владимир Мулик 63' 14 нп Ассан Сек 63' 21 нп Александр Каменский 63' 28 зщ Santiago Cuiza 83' 20 Matviy Bodnar 89' 31 вр Иван Пахолюк 42 зщ Александр Савчук 3 зщ Эдуард Козик 33 зщ Роман Гончаренко 2 зщ Зураб Рухадзе 14 пз Ибраим Кане 46' 7 пз Александр Демченко 74' 99 пз Аринальдо Ррапай 84' 17 пз Антон Салабай 84' 55 пз Элиас 70 нп Юрий Климчук 74' 90 Irgi Kasalla 46' 45 зщ Daniil Khrypchuk 74' 30 нп Денис Ндукве 74' 47 пз Даниил Денисенко 84' 11 нп Ардит Тахири 84' Запасные 23 вр Даниил Сычёв 1 вр Богдан Хома 27 нп Дмитрий Годя 19 Yevhen Maiakov 26 Yegor Korobka 51 вр Валентин Моргун 1 вр Дмитрий Мацарупа 44 зщ Владислав Шершень 10 пз Лука Станковски 21 Dmytro Sukhonos Главные тренеры Патрик ван Леуэн Голы Ярослав Шевченко 1:0 28' Юрий Климчук Антон Салабай 1:1 38' Владимир Виливальд Giovany Herbert 2:1 66' Ардит Тахири Daniil Khrypchuk 2:2 90+1' Наказания Эдуард Козик 32' Yackson Rivas 32' Зураб Рухадзе 55' Александр Савчук 57' Рой Нави 75' Ассан Сек 77' Зураб Рухадзе 80' Иван Пахолюк 82'

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