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Вильярреал - Депортиво 5 сентября обзор матча

Дата публикации: 06-09-2026
Вильярреал
Вильярреал
2 : 3
Депортиво
Депортиво
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Депортиво
Ла-Корунья
1БразилияврЛуис Жуниор
12ПортугалиязщРенату Вейга
3СШАзщАлекс Фримен
2Кабо-ВердезщЛоган Кошта
83'
23ИспаниязщСерхи Кардона
19Кот-д&#039;ИвуарпзНиколя Пепе
18СенегалпзПап Гейе
62'
10ИспанияпзАльберто Молейро
62'
24КанадапзНатан-Дилан Салиба
22ИспаниянпАйосе Перес
62'
7ИспаниянпХерар Морено
77'
17КанадазщТейджон Бьюкенен
62'
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
62'
9ГрузиянпЖорж Микаутадзе
62'
21КанаданпТани Олувасейи
77'
11МарокконпИльяс Ахомаш
83'
13ИспанияврЛео Роман
23Испаниязщ Химо
4БельгиязщЛукас Нуби
20УругвайзщХосе Хименес
66'
12ИталияпзДжакомо Квальята
14ИспанияпзРикардо Родригес
55'
19ИспанияпзЛуисми Крус
77'
21ИспанияпзМарио Сориано
66'
16ИталияпзЛоренцо Аматуччи
7ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
32КамеруннпБил Нсонго
66'
10ИспаниянпЕремай Эрнандес
55'
15ИспаниязщМигель Лоурейро
66'
6ИспанияпзМарк Касадо
66'
24ИспаниянпАдама Траоре
66'
9НидерландынпЗакария Эддахшури
77'
Запасные
13ИспанияврРубен Гомес
25ВенгрияврПетер Гулачи
6ИспаниязщПау Наварро
15УругвайзщСантьяго Моуриньо
5СенегалпзАлассан Диатта
16ИспанияпзКарлос Масия
25ИспанияврАльваро Фернандес
17Испаниязщ Анхелиньо
22ПольшазщБрайт Эде
8ИспанияпзДиего Вильярес
18ДанияпзЙонатан Асп Йенсен
34НидерландыпзТён Гейселхарт
11ИспаниянпДавид Мелья
Главные тренеры
ИспанияИньиго Перес
ИспанияАнтонио Идальго Морилья
Голы
Николя Пепе
Айосе Перес
1:0
19'
Луисми Крус
Пьер-Эмерик Обамеянг
1:1
43'
Адама Траоре
2:1
76'
Закария Эддахшури
Пьер-Эмерик Обамеянг
2:2
79'
Пьер-Эмерик Обамеянг
2:3
89'
Наказания
Сантьяго Комесанья
81'
Тейджон Бьюкенен
87'
Лоренцо Аматуччи
90+1'
Еремай Эрнандес
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Вильярреал - Депортиво, который состоялся 5 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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