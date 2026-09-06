Вильярреал - Депортиво 5 сентября обзор матча
Дата публикации: 06-09-2026
Вильярреал
2 : 3
Депортиво
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Депортиво
Ла-Корунья
|1
|вр
|Луис Жуниор
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|3
|зщ
|Алекс Фримен
|2
|зщ
|Логан Кошта
83'
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|19
|пз
|Николя Пепе
|18
|пз
|Пап Гейе
62'
|10
|пз
|Альберто Молейро
62'
|24
|пз
|Натан-Дилан Салиба
|22
|нп
|Айосе Перес
62'
|7
|нп
|Херар Морено
77'
|17
|зщ
|Тейджон Бьюкенен
62'
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
62'
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
62'
|21
|нп
|Тани Олувасейи
77'
|11
|нп
|Ильяс Ахомаш
83'
|13
|вр
|Лео Роман
|23
|зщ
|Химо
|4
|зщ
|Лукас Нуби
|20
|зщ
|Хосе Хименес
66'
|12
|пз
|Джакомо Квальята
|14
|пз
|Рикардо Родригес
55'
|19
|пз
|Луисми Крус
77'
|21
|пз
|Марио Сориано
66'
|16
|пз
|Лоренцо Аматуччи
|7
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|32
|нп
|Бил Нсонго
66'
|10
|нп
|Еремай Эрнандес
55'
|15
|зщ
|Мигель Лоурейро
66'
|6
|пз
|Марк Касадо
66'
|24
|нп
|Адама Траоре
66'
|9
|нп
|Закария Эддахшури
77'
Запасные
|13
|вр
|Рубен Гомес
|25
|вр
|Петер Гулачи
|6
|зщ
|Пау Наварро
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|5
|пз
|Алассан Диатта
|16
|пз
|Карлос Масия
|25
|вр
|Альваро Фернандес
|17
|зщ
|Анхелиньо
|22
|зщ
|Брайт Эде
|8
|пз
|Диего Вильярес
|18
|пз
|Йонатан Асп Йенсен
|34
|пз
|Тён Гейселхарт
|11
|нп
|Давид Мелья
Главные тренеры
|Иньиго Перес
|Антонио Идальго Морилья
Голы
Николя Пепе
Айосе Перес
1:0
19'
Луисми Крус
Пьер-Эмерик Обамеянг
1:1
43'
Адама Траоре
2:1
76'
Закария Эддахшури
Пьер-Эмерик Обамеянг
2:2
79'
Пьер-Эмерик Обамеянг
2:3
89'
Наказания
Сантьяго Комесанья
81'
Тейджон Бьюкенен
87'
Лоренцо Аматуччи
90+1'
Еремай Эрнандес
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Вильярреал - Депортиво, который состоялся 5 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.