Вильярреал - Депортиво 5 сентября обзор матча Дата публикации: 06-09-2026 Вильярреал 2 : 3 Депортиво Составы команд Вильярреал Вильярреал Депортиво Ла-Корунья 1 вр Луис Жуниор 12 зщ Ренату Вейга 3 зщ Алекс Фримен 2 зщ Логан Кошта 83' 23 зщ Серхи Кардона 19 пз Николя Пепе 18 пз Пап Гейе 62' 10 пз Альберто Молейро 62' 24 пз Натан-Дилан Салиба 22 нп Айосе Перес 62' 7 нп Херар Морено 77' 17 зщ Тейджон Бьюкенен 62' 14 пз Сантьяго Комесанья 62' 9 нп Жорж Микаутадзе 62' 21 нп Тани Олувасейи 77' 11 нп Ильяс Ахомаш 83' 13 вр Лео Роман 23 зщ Химо 4 зщ Лукас Нуби 20 зщ Хосе Хименес 66' 12 пз Джакомо Квальята 14 пз Рикардо Родригес 55' 19 пз Луисми Крус 77' 21 пз Марио Сориано 66' 16 пз Лоренцо Аматуччи 7 нп Пьер-Эмерик Обамеянг 32 нп Бил Нсонго 66' 10 нп Еремай Эрнандес 55' 15 зщ Мигель Лоурейро 66' 6 пз Марк Касадо 66' 24 нп Адама Траоре 66' 9 нп Закария Эддахшури 77' Запасные 13 вр Рубен Гомес 25 вр Петер Гулачи 6 зщ Пау Наварро 15 зщ Сантьяго Моуриньо 5 пз Алассан Диатта 16 пз Карлос Масия 25 вр Альваро Фернандес 17 зщ Анхелиньо 22 зщ Брайт Эде 8 пз Диего Вильярес 18 пз Йонатан Асп Йенсен 34 пз Тён Гейселхарт 11 нп Давид Мелья Главные тренеры Иньиго Перес Антонио Идальго Морилья Голы Николя Пепе Айосе Перес 1:0 19' Луисми Крус Пьер-Эмерик Обамеянг 1:1 43' Адама Траоре 2:1 76' Закария Эддахшури Пьер-Эмерик Обамеянг 2:2 79' Пьер-Эмерик Обамеянг 2:3 89' Наказания Сантьяго Комесанья 81' Тейджон Бьюкенен 87' Лоренцо Аматуччи 90+1' Еремай Эрнандес 90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Вильярреал - Депортиво, который состоялся 5 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.