Риу Аве - Порту 15 августа обзор матча Дата публикации: 16-08-2026 Риу Аве 0 : 2 Порту Составы команд Риу Аве Вила-ду-Конде Порту Порту 99 вр Эннио ван дер Гау 54 зщ Георгиос Льявас 83' 23 зщ Франсиско Петрассо 75' 39 зщ Густаво Манша 6 зщ Нельсон Эбби 90 пз Диогу Нашсименту 83' 44 пз Тамаш Никичер 30 пз Roland Galcik 59' 7 пз Диого Безерра 9 нп Тамбле 75' 11 нп Jalen Blesa 77 пз Дарио Шпикич 59' 13 зщ Julien Lomboto 75' 17 зщ Мариус Врусаи 75' 79 Miguel Patricio 83' 67 Samuel Alves 83' 99 вр Диогу Кошта 5 зщ Ян Беднарек 4 зщ Якуб Кивёр 12 зщ Зайду Занузи 18 зщ Патрисио Перес 69' 8 пз Виктор Фрохольдт 10 пз Габриэль Вейга 69' 13 пз Пабло Паулино Росарио 7 нп Виллиам Гомес 66' 11 нп Пепе 89' 27 нп Дениз Гюль 66' 16 пз Хван Ин Бём 66' 17 нп Борха Сайнс 66' 20 зщ Алберту Кошта 69' 19 нп Андре Силва 69' 6 пз Стефен Эуштакиу 89' Запасные 22 вр Кевин Чаморро 14 зщ Якуб Брабец 25 пз Rafael Lobato 27 пз Тобиас Медина 70 Antoine Wenck 83 Dai Balde 60 Caike 24 вр Жоау Кошта 50 вр Joao Afonso 21 зщ Доминик Прпич 74 зщ Франсишку Моура 86 пз Родригу Мора 57 нп Дуарте Кунья 53 Eduardo Ferreira Главные тренеры Сотирис Силайдопулос Франческо Фариоли Голы Патрисио Перес Габриэль Вейга 0:1 11' Борха Сайнс Хван Ин Бём 0:2 82'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Риу Аве - Порту, который состоялся 15 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.