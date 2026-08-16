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Риу Аве - Порту 15 августа обзор матча

Дата публикации: 16-08-2026
Риу Аве
Риу Аве
0 : 2
Порту
Порту
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Порту
Порту
99НидерландыврЭннио ван дер Гау
54ГрециязщГеоргиос Льявас
83'
23АргентиназщФрансиско Петрассо
75'
39БразилиязщГуставо Манша
6АнглиязщНельсон Эбби
90ПортугалияпзДиогу Нашсименту
83'
44ВенгрияпзТамаш Никичер
30СловакияпзRoland Galcik
59'
7БразилияпзДиого Безерра
9Гвинея-Бисаунп Тамбле
75'
11ИспаниянпJalen Blesa
77ХорватияпзДарио Шпикич
59'
13ФранциязщJulien Lomboto
75'
17ГрециязщМариус Врусаи
75'
79ПортугалияMiguel Patricio
83'
67БразилияSamuel Alves
83'
99ПортугалияврДиогу Кошта
5ПольшазщЯн Беднарек
4ПольшазщЯкуб Кивёр
12НигериязщЗайду Занузи
18АргентиназщПатрисио Перес
69'
8ДанияпзВиктор Фрохольдт
10ИспанияпзГабриэль Вейга
69'
13НидерландыпзПабло Паулино Росарио
7БразилиянпВиллиам Гомес
66'
11Бразилиянп Пепе
89'
27ТурциянпДениз Гюль
66'
16Южная КореяпзХван Ин Бём
66'
17ИспаниянпБорха Сайнс
66'
20ПортугалиязщАлберту Кошта
69'
19ПортугалиянпАндре Силва
69'
6КанадапзСтефен Эуштакиу
89'
Запасные
22Коста-РикаврКевин Чаморро
14ЧехиязщЯкуб Брабец
25БразилияпзRafael Lobato
27АргентинапзТобиас Медина
70СенегалAntoine Wenck
83Гвинея-БисауDai Balde
60Бразилия Caike
24ПортугалияврЖоау Кошта
50ПортугалияврJoao Afonso
21ХорватиязщДоминик Прпич
74ПортугалиязщФрансишку Моура
86ПортугалияпзРодригу Мора
57ПортугалиянпДуарте Кунья
53ПортугалияEduardo Ferreira
Главные тренеры
ГрецияСотирис Силайдопулос
ИталияФранческо Фариоли
Голы
Патрисио Перес
Габриэль Вейга
0:1
11'
Борха Сайнс
Хван Ин Бём
0:2
82'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Риу Аве - Порту, который состоялся 15 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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