Риу Аве - Порту 15 августа обзор матча
Дата публикации: 16-08-2026
Риу Аве
0 : 2
Порту
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Порту
Порту
|99
|вр
|Эннио ван дер Гау
|54
|зщ
|Георгиос Льявас
83'
|23
|зщ
|Франсиско Петрассо
75'
|39
|зщ
|Густаво Манша
|6
|зщ
|Нельсон Эбби
|90
|пз
|Диогу Нашсименту
83'
|44
|пз
|Тамаш Никичер
|30
|пз
|Roland Galcik
59'
|7
|пз
|Диого Безерра
|9
|нп
|Тамбле
75'
|11
|нп
|Jalen Blesa
|77
|пз
|Дарио Шпикич
59'
|13
|зщ
|Julien Lomboto
75'
|17
|зщ
|Мариус Врусаи
75'
|79
|Miguel Patricio
83'
|67
|Samuel Alves
83'
|99
|вр
|Диогу Кошта
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|12
|зщ
|Зайду Занузи
|18
|зщ
|Патрисио Перес
69'
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|10
|пз
|Габриэль Вейга
69'
|13
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|7
|нп
|Виллиам Гомес
66'
|11
|нп
|Пепе
89'
|27
|нп
|Дениз Гюль
66'
|16
|пз
|Хван Ин Бём
66'
|17
|нп
|Борха Сайнс
66'
|20
|зщ
|Алберту Кошта
69'
|19
|нп
|Андре Силва
69'
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
89'
Запасные
|22
|вр
|Кевин Чаморро
|14
|зщ
|Якуб Брабец
|25
|пз
|Rafael Lobato
|27
|пз
|Тобиас Медина
|70
|Antoine Wenck
|83
|Dai Balde
|60
|Caike
|24
|вр
|Жоау Кошта
|50
|вр
|Joao Afonso
|21
|зщ
|Доминик Прпич
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|86
|пз
|Родригу Мора
|57
|нп
|Дуарте Кунья
|53
|Eduardo Ferreira
Главные тренеры
|Сотирис Силайдопулос
|Франческо Фариоли
Голы
Патрисио Перес
Габриэль Вейга
0:1
11'
Борха Сайнс
Хван Ин Бём
0:2
82'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Риу Аве - Порту, который состоялся 15 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.