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Ливерпуль - Монако 09 августа обзор матча

Дата публикации: 09-08-2026
Ливерпуль
Ливерпуль
2 : 3
Монако
Монако
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Монако
Монако, Монако
1БразилияврАлисон Бекер
46'
30НидерландызщЖереми Фримпонг
75'
83АвстриязщИфеаньи Ндукве
46'
4НидерландызщВирджил ван Дейк
59'
21ГрециязщКонстантинос Цимикас
59'
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
75'
38НидерландыпзРайан Гравенберх
59'
7ГерманияпзФлориан Вирц
59'
18НидерландыпзКоди Гакпо
59'
9ШвецияпзАлександер Исак
59'
67УэльснпЛьюис Кумас
75'
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
46'
3ЯпонияпзВатару Эндо
46'
44АнглиязщЛюк Чемберс
59'
6ВенгриязщМилош Керкез
59'
42АнглияпзТрейморис Ньони
59'
73АнглиянпРио Нгумоа
59'
23ИспаниянпВиктор Муньос
59'
53АнглиянпДжеймс Макконнелл
59'
47ШотландиязщКельвин Рэмси
75'
19АнглияпзХарви Эллиотт
75'
14ИталиянпФедерико Кьеза
75'
1ФинляндияврЛукаш Градецки
2Бразилиязщ Вандерсон
46'
3АнглиязщЭрик Дайер
75'
72СенегалзщСадибу Сане
20ПортугалиязщФлавиу Назинью
75'
15СенегалпзЛамин Камара
63'
41ФранцияпзПап Кабраль
75'
10РоссияпзАлександр Головин
75'
7ФранциянпМатис Детурбе
63'
39ФранциянпМаттис Аблин
63'
14ДаниянпМика Биерет
80'
4НидерландызщДжордан Тезе
46'
28ФранцияпзМамаду Кулибали
63'
42Кот-д'ИвуарнпУмар Конате
63'
47МарокконпСафуане Бензахра
63'
13ФранциязщКристиан Мависса
75'
5ГерманиязщТило Керер
75'
17БельгияпзСтанис Идумбо
75'
46МароккопзАнис Субеир
75'
29ГерманиянпПарис Бруннер
80'
Запасные
95АнглияврХарви Дэвис
68Северная ИрландиянпКиран Моррисон
16ШвейцарияврФилипп Кён
50ФранцияврЯнн Льенар
41ФранцияпзАймен Ассаб
49ФранцияпзИлан Туре
44БельгияпзСамуэль Нибомбе
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
БразилияФилипе Луис
Голы
Александер Исак
Райан Гравенберх
1:0
16'
Флориан Вирц
Александер Исак
2:0
29'
Александр Головин
2:1
44'
Мика Биерет
2:2
56'
Парис Бруннер
Анис Субеир
2:3
88'
Наказания
Умар Конате
90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ливерпуль - Монако, который состоялся 09 августа 2026 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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