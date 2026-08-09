Ливерпуль - Монако 09 августа обзор матча
Дата публикации: 09-08-2026
Ливерпуль
2 : 3
Монако
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Монако
Монако, Монако
|1
|вр
|Алисон Бекер
46'
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
75'
|83
|зщ
|Ифеаньи Ндукве
46'
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
59'
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
59'
|8
|пз
|Доминик Собослаи
75'
|38
|пз
|Райан Гравенберх
59'
|7
|пз
|Флориан Вирц
59'
|18
|пз
|Коди Гакпо
59'
|9
|пз
|Александер Исак
59'
|67
|нп
|Льюис Кумас
75'
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
46'
|3
|пз
|Ватару Эндо
46'
|44
|зщ
|Люк Чемберс
59'
|6
|зщ
|Милош Керкез
59'
|42
|пз
|Трейморис Ньони
59'
|73
|нп
|Рио Нгумоа
59'
|23
|нп
|Виктор Муньос
59'
|53
|нп
|Джеймс Макконнелл
59'
|47
|зщ
|Кельвин Рэмси
75'
|19
|пз
|Харви Эллиотт
75'
|14
|нп
|Федерико Кьеза
75'
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|2
|зщ
|Вандерсон
46'
|3
|зщ
|Эрик Дайер
75'
|72
|зщ
|Садибу Сане
|20
|зщ
|Флавиу Назинью
75'
|15
|пз
|Ламин Камара
63'
|41
|пз
|Пап Кабраль
75'
|10
|пз
|Александр Головин
75'
|7
|нп
|Матис Детурбе
63'
|39
|нп
|Маттис Аблин
63'
|14
|нп
|Мика Биерет
80'
|4
|зщ
|Джордан Тезе
46'
|28
|пз
|Мамаду Кулибали
63'
|42
|нп
|Умар Конате
63'
|47
|нп
|Сафуане Бензахра
63'
|13
|зщ
|Кристиан Мависса
75'
|5
|зщ
|Тило Керер
75'
|17
|пз
|Станис Идумбо
75'
|46
|пз
|Анис Субеир
75'
|29
|нп
|Парис Бруннер
80'
Запасные
|95
|вр
|Харви Дэвис
|68
|нп
|Киран Моррисон
|16
|вр
|Филипп Кён
|50
|вр
|Янн Льенар
|41
|пз
|Аймен Ассаб
|49
|пз
|Илан Туре
|44
|пз
|Самуэль Нибомбе
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Филипе Луис
Голы
Александер Исак
Райан Гравенберх
1:0
16'
Флориан Вирц
Александер Исак
2:0
29'
Александр Головин
2:1
44'
Мика Биерет
2:2
56'
Парис Бруннер
Анис Субеир
2:3
88'
Наказания
Умар Конате
90+1'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ливерпуль - Монако, который состоялся 09 августа 2026 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.