«Динамо» обыграло «Кривбасс»: Ярмоленко забил рекордный гол и получил красную карточку
Киевское «Динамо» обыграло «Кривбасс» в выездном матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2026/2027. Встреча в Кривом Роге завершилась со счётом 2:0 в пользу столичного клуба, а её главным событием стало историческое достижение Андрея Ярмоленко.
Счёт на 18-й минуте открыл Матвей Пономаренко, которому ассистировал Ярмоленко. Незадолго до перерыва вингер сам поразил ворота соперника, реализовав пенальти. Этот мяч стал для 37-летнего футболиста 125-м в элитном дивизионе украинского футбола. Благодаря этому Ярмоленко превзошёл достижение Максима Шацких, на счету которого было 124 гола, и стал единоличным рекордсменом УПЛ по количеству забитых мячей.
Однако отпраздновать достижение на поле надолго ему не удалось. В компенсированное время первого тайма Ярмоленко получил прямую красную карточку за грубый фол против полузащитника «Кривбасса» Джовани Герберта. Киевлянам пришлось провести практически весь второй тайм в меньшинстве.
После перерыва хозяева пытались воспользоваться численным преимуществом, но «Динамо» сохранило свои ворота в неприкосновенности. На 74-й минуте матч был приостановлен из-за воздушной тревоги. После возобновления встречи счёт не изменился — 2:0.
Киевский клуб одержал вторую победу подряд под руководством Мацея Кендзерека. Для «Кривбасса» это поражение стало первым после назначения Александра Петракова на пост главного тренера.
«Динамо» набрало 22 очка и поднялось на третье место в турнирной таблице УПЛ. У «Кривбасса» осталось шесть баллов — команда занимает 15-ю строчку.
В следующем туре киевляне 8 ноября сыграют во Львове с донецким «Шахтёром». «Кривбасс» днём ранее встретится на выезде с «Эпицентром».
«Зенит» одержал уверенную выездную победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 13-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Встреча...
Саудовский «Аль-Наср» одержал крупную победу над узбекистанским «Пахтакором» в матче четвёртого тура общего этапа Элитной Лиги чемпионов АФК...
Российский полузащитник Алексей Батраков получил прозвище в раздевалке «Галатасарая». Как сообщил известный турецкий журналист Мехмет Озкан на своей...
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отреагировал на критику в адрес команды после двух подряд поражений от сильных соперников. Каталонцы...
Полузащитник итальянского «Комо» Нико Пас оказался в поле зрения «Манчестер Юнайтед». По информации El Nacional, английский клуб следит за 22-летним...