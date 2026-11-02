«Динамо» обыграло «Кривбасс»: Ярмоленко забил рекордный гол и получил красную карточку 

Киевское «Динамо» обыграло «Кривбасс» в выездном матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2026/2027. Встреча в Кривом Роге завершилась со счётом 2:0 в пользу столичного клуба, а её главным событием стало историческое достижение Андрея Ярмоленко.

Счёт на 18-й минуте открыл Матвей Пономаренко, которому ассистировал Ярмоленко. Незадолго до перерыва вингер сам поразил ворота соперника, реализовав пенальти. Этот мяч стал для 37-летнего футболиста 125-м в элитном дивизионе украинского футбола. Благодаря этому Ярмоленко превзошёл достижение Максима Шацких, на счету которого было 124 гола, и стал единоличным рекордсменом УПЛ по количеству забитых мячей.

Однако отпраздновать достижение на поле надолго ему не удалось. В компенсированное время первого тайма Ярмоленко получил прямую красную карточку за грубый фол против полузащитника «Кривбасса» Джовани Герберта. Киевлянам пришлось провести практически весь второй тайм в меньшинстве.

После перерыва хозяева пытались воспользоваться численным преимуществом, но «Динамо» сохранило свои ворота в неприкосновенности. На 74-й минуте матч был приостановлен из-за воздушной тревоги. После возобновления встречи счёт не изменился — 2:0.

Киевский клуб одержал вторую победу подряд под руководством Мацея Кендзерека. Для «Кривбасса» это поражение стало первым после назначения Александра Петракова на пост главного тренера.

«Динамо» набрало 22 очка и поднялось на третье место в турнирной таблице УПЛ. У «Кривбасса» осталось шесть баллов — команда занимает 15-ю строчку.

В следующем туре киевляне 8 ноября сыграют во Львове с донецким «Шахтёром». «Кривбасс» днём ранее встретится на выезде с «Эпицентром».