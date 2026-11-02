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«Зенит» разгромил «Крылья Советов» в Самаре и возглавил таблицу РПЛ

Дата публикации: 02-11-2026 21:24

«Зенит» разгромил «Крылья Советов» в Самаре и возглавил таблицу РПЛ 

«Зенит» одержал уверенную выездную победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 13-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу петербургской команды. Главным арбитром был Евгений Кукуляк из Калуги.

Первый гол мог состояться уже на 21-й минуте, когда в ворота хозяев назначили пенальти за игру рукой. Однако Александр Соболев не сумел переиграть голкипера «Крыльев Советов» Никиту Кокарева. Спустя пять минут форварду «Зенита» представилась ещё одна возможность с одиннадцатиметровой отметки. На этот раз Соболев реализовал пенальти и вывел гостей вперёд.

Во втором тайме нападающий продолжил увеличивать преимущество петербуржцев. На 67-й минуте Соболев вновь поразил ворота самарцев, оформив дубль. Ещё через шесть минут Артём Карпукас забил третий мяч «Зенита» и установил окончательный результат — 3:0.

После 13 проведённых матчей в чемпионате России у петербургского клуба стало 30 очков. «Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 15 баллами остались на девятой позиции.

В следующем туре самарцы 8 ноября примут «Оренбург». «Зенит» в тот же день сыграет на «Газпром Арене» с «Ростовом».

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