Флик ответил критикам после поражений «Барселоны» от «ПСЖ» и «Реала» 

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отреагировал на критику в адрес команды после двух подряд поражений от сильных соперников. Каталонцы уступили «ПСЖ» в Лиге чемпионов со счётом 2:4, а затем проиграли мадридскому «Реалу» в чемпионате Испании — 1:2. Несмотря на неудачные результаты, немецкий специалист не сомневается в возможностях своей команды и намерен бороться за главные трофеи сезона.

Флик подчеркнул, что не считает необходимым оправдываться за выступление футболистов. По его мнению, «Барселона» продемонстрировала качественный футбол в обоих матчах, а итоговый счёт не полностью отражает происходившее на поле. Тренер также убеждён, что каталонцы по своему уровню не уступают ни мадридскому «Реалу», ни парижскому клубу.

«Меня это не удивляет — такова реальность. Свои амбиции нужно подтверждать делом. Мы показали свой лучший футбол, нам не за что оправдываться. Результат мог бы быть иным. Но мы находимся на одном уровне с «Реалом» и «ПСЖ». Я сосредоточен на предстоящих матчах, не оглядываюсь назад — ни на поражения, ни на победы», — приводит слова Флика Marca.

Немецкий специалист дал понять, что последние неудачи не заставили его пересмотреть сезонные задачи. Главными целями «Барселоны» остаются победа в Ла Лиге и завоевание трофея Лиги чемпионов. Флик уверен, что в распоряжении команды есть необходимые ресурсы для достижения этих результатов.

Наставник также отметил, что поражения неизбежно становятся центральной темой обсуждений, поскольку вызывают повышенное внимание со стороны болельщиков и журналистов. Однако он не видит причин менять подход к работе из-за критики и сохраняет веру в потенциал своих подопечных.

«У нас есть всё необходимое, чтобы достичь наших целей: выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов. Я уверен в нашем потенциале и в том, что мы способны войти в историю. Поражения ничего не изменили. В футболе принято заострять внимание на поражениях — они вызывают больший интерес. Если бы я был на вашем месте, тоже говорил бы о поражениях. Это нормально», — заявил Флик.