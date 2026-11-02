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Стало известно прозвище Алексея Батракова в «Галатасарае»

Дата публикации: 02-11-2026 21:19

Стало известно прозвище Алексея Батракова в «Галатасарае» 

Российский полузащитник Алексей Батраков получил прозвище в раздевалке «Галатасарая». Как сообщил известный турецкий журналист Мехмет Озкан на своей странице в социальной сети, партнёры по команде называют 21-летнего футболиста Bebek. В переводе с турецкого это слово означает «Малыш».

Батраков перебрался в стамбульский клуб из московского «Локомотива» в летнее трансферное окно 2026 года. Переход состоялся 20 августа. «Галатасарай» заключил с российским футболистом пятилетний контракт, а сумма сделки, согласно официальному объявлению клуба, составила 25 млн евро. Для Батракова этот трансфер стал первым опытом выступлений за пределами России.

Адаптация полузащитника в новой команде проходит на фоне регулярного участия в матчах. В составе «Галатасарая» он провёл 11 встреч во всех турнирах, забил три мяча и записал на свой счёт три голевые передачи. Батраков способен действовать на позиции атакующего полузащитника, а также подключаться к игре на фланге.

Стамбульская команда уверенно начала выступление в турецкой Суперлиге. После десяти туров «Галатасарай» набрал 25 очков и возглавляет турнирную таблицу.

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