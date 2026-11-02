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«Аль-Наср» одержал крупную победу над «Пахтакором» в матче азиатской Лиги чемпионов

Дата публикации: 02-11-2026 21:21

«Аль-Наср» одержал крупную победу над «Пахтакором» в матче азиатской Лиги чемпионов 

Саудовский «Аль-Наср» одержал крупную победу над узбекистанским «Пахтакором» в матче четвёртого тура общего этапа Элитной Лиги чемпионов АФК сезона-2026/2027. Встреча состоялась в понедельник, 2 ноября, в Ташкенте и завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

Команда из Саудовской Аравии активно начала игру и уже к 17-й минуте повела с разницей в два мяча. На 15-й минуте Абдулла Аль-Хамдан открыл счёт после передачи Жоау Феликса, а вскоре сам португалец отличился точным ударом. На 32-й минуте Феликс вновь поразил ворота хозяев, оформив дубль после паса Садио Мане.

«Пахтакор» сумел ответить ещё до перерыва. На 36-й минуте бразильский нападающий Фламарион отправил мяч в сетку и сократил отставание ташкентской команды до двух голов. Однако после перерыва гости продолжили увеличивать преимущество.

На 53-й минуте защитник Абдулела Аль-Амри забил четвёртый мяч «Аль-Насра», воспользовавшись передачей Жоау Феликса. Ещё через девять минут отличился Абдулрахман Гариб — ему ассистировал Садио Мане.

На 75-й минуте Достонбек Хамдамов вновь сократил разницу в счёте, однако интрига в матче не возродилась. Последнее слово осталось за саудовской командой: на 79-й минуте бразильский полузащитник Габриэл Анжело установил окончательный результат — 6:2.

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