«Манчестер Юнайтед» может предложить €80 млн за лидера «Комо»
Полузащитник итальянского «Комо» Нико Пас оказался в поле зрения «Манчестер Юнайтед». По информации El Nacional, английский клуб следит за 22-летним аргентинцем и рассматривает возможность его приобретения в зимнее трансферное окно.
Как утверждает источник, манкунианцы видят в Пасе потенциальную замену Бруну Фернандешу. Руководство «Юнайтед» может обратиться к итальянской стороне с предложением уже в январе 2027 года. При этом пока речь идёт об интересе к футболисту, а не о состоявшихся переговорах или согласованной сделке.
Ситуацию осложняет участие мадридского «Реала» в соглашении о переходе аргентинца. Пас является воспитанником академии испанского клуба, где занимался с 2016 по 2022 год. Летом 2026-го «Комо» оформил полноценный переход игрока, однако мадридцы сохранили за собой одностороннюю опцию обратного выкупа стоимостью 80 млн евро. Она рассчитана на сезон-2027/2028.
В нынешнем сезоне Пас демонстрирует высокую результативность. На его счету 12 матчей во всех турнирах, пять забитых мячей и шесть результативных передач. Такая статистика усиливает интерес к аргентинцу со стороны ведущих европейских клубов.
Переход в Премьер-лигу мог бы стать для полузащитника новым этапом карьеры, однако возможная сделка будет зависеть от позиции «Комо» и условий, на которых итальянский клуб согласится отпустить одного из своих ведущих игроков.
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