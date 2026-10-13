Спартак Кс - Нижний Новгород 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636 08 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Россия — Лига Pari , 17-й тур Главный судья: Владислав Харитонов (Казань, Россия);

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Составы команд Спартак Кс Кострома Нижний Новгород Нижний Новгород Главные тренеры Роман Анатольевич Березовский Вадим Вячеславович Гаранин История личных встреч 03.11.2026 Fonbet Кубок России 6-й раунд 2 : 3 30.10.2026 Россия — Лига Pari 16-й тур 1 : 1 26.10.2026 Россия — Лига Pari 15-й тур 2 : 1 17.10.2026 Россия — Лига Pari 14-й тур 2 : 0 13.10.2026 Fonbet Кубок России 5-й раунд 1 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Повышение Нижний Новгород 16 43 2 Повышение Сочи 16 32 3 Плей-офф за повышение Торпедо М 17 32 4 Плей-офф за повышение Урал 16 31 5 Спартак Кс 16 28 6 Велес 17 28 7 Шинник 17 26 8 Волга Ул 17 22 9 Уфа 17 22 10 Челябинск 17 21 11 Ротор 16 20 12 Арсенал Т 17 19 13 Ленинградец 16 17 14 КАМАЗ 16 14 15 Енисей 16 14 16 Зона вылета СКА-Хабаровск 16 13 17 Зона вылета Нефтехимик 17 13 18 Зона вылета Текстильщик 16 11