Гавр - Лорьян 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
08 Ноября 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Орельен Пети (Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Гавр
Гавр
Лорьян
Лорьян
|16
|вр
|Арно Бодар
|20
|зщ
|Джибриль Узиад
|5
|зщ
|Ахмед Туба
|6
|пз
|Джуниор Мванга
|26
|пз
|Саймон Эбоног
|7
|пз
|Амир Ричардсон
|78
|пз
|Дарен Мосенго
|9
|нп
|Джош Майя
|30
|нп
|Сота Накамура
|25
|нп
|Мбвана Саматта
|27
|нп
|Энцо Коффи
|38
|вр
|Ивон Мвого
|32
|зщ
|Натаниэль Аджей
|20
|зщ
|Дембо Силла
|43
|зщ
|Арсен Куасси
|95
|зщ
|Сулейман Туре
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|8
|зщ
|Ноа Кадиу
|62
|пз
|Артур Эбонг
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
|19
|нп
|Сулейман Файе
|42
|нп
|Мамаду Коне
Главные тренеры
|Дидье Дигар
|Жаир Карам
|Оливье Панталони
История личных встреч
|17.05.2026
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|0 : 2
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|28.01.2024
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|3 : 3
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|19.10.2019
|Франция - Лига 2
|11-й тур
|2 : 2
|17.05.2019
|Франция - Лига 2
|38-й тур
|2 : 3
|28.07.2018
|Франция - Лига 2
|1-й тур
|0 : 0
|05.03.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 28-й тур
|1 : 0
|02.10.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 10-й тур
|3 : 2
|16.05.2009
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|9
|20
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|9
|18
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Париж
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Ренн
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Марсель
|9
|15
|7
|Монако
|9
|15
|8
|Ницца
|9
|14
|9
|Ланс
|9
|13
|10
|Тулуза
|10
|13
|11
|Брест
|9
|12
|12
|Лорьян
|9
|12
|13
|Страсбург
|10
|10
|14
|Осер
|9
|10
|15
|Анже
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Труа
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Ле-Ман
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Гавр
|9
|2
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