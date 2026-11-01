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Гавр - Лорьян 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
08 Ноября 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Орельен Пети (Франция);
Гавр
Лорьян

Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Гавр
Гавр
Лорьян
Лорьян
16БельгияврАрно Бодар
20ФранциязщДжибриль Узиад
5АлжирзщАхмед Туба
6ФранцияпзДжуниор Мванга
26ФранцияпзСаймон Эбоног
7МароккопзАмир Ричардсон
78ФранцияпзДарен Мосенго
9НигериянпДжош Майя
30ЯпониянпСота Накамура
25ТанзаниянпМбвана Саматта
27ФранциянпЭнцо Коффи
38ШвейцарияврИвон Мвого
32ГаназщНатаниэль Аджей
20ГвинеязщДембо Силла
43Буркина-ФасозщАрсен Куасси
95ФранциязщСулейман Туре
3ТунисзщМонтассар Тальби
8ФранциязщНоа Кадиу
62КамерунпзАртур Эбонг
17ФранцияпзЖан-Виктор Макенго
19СенегалнпСулейман Файе
42Кот-д&#039;ИвуарнпМамаду Коне
Главные тренеры
ФранцияДидье Дигар
ГвианаЖаир Карам
ФранцияОливье Панталони
История личных встреч
17.05.2026Франция — Лига 134-й турЛорьян0 : 2Гавр
21.09.2025Франция — Лига 15-й турГавр1 : 1Лорьян
28.01.2024Франция - Лига 119-й турЛорьян3 : 3Гавр
03.09.2023Франция - Лига 14-й турГавр3 : 0Лорьян
19.10.2019Франция - Лига 211-й турГавр2 : 2Лорьян
17.05.2019Франция - Лига 238-й турГавр2 : 3Лорьян
28.07.2018Франция - Лига 21-й турЛорьян0 : 0Гавр
05.03.2018Франция - Лига 2Лига 2. 28-й турЛорьян1 : 0Гавр
02.10.2017Франция - Лига 2Лига 2. 10-й турГавр3 : 2Лорьян
16.05.2009Франция - Лига 136-й турЛорьян1 : 1Гавр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ920
2
Лига чемпионов
Лилль918
3
Лига чемпионов
Лион917
4
Лига чемпионов
Париж917
5
Лига Европы
Ренн916
6
Лига конференций
Марсель915
7 Монако915
8 Ницца914
9 Ланс913
10 Тулуза1013
11 Брест912
12 Лорьян912
13 Страсбург1010
14 Осер910
15 Анже98
16
Стыковая зона
Труа98
17
Зона вылета
Ле-Ман97
18
Зона вылета
Гавр92
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Гавр
0%
Ничья
0%
Лорьян
0%

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