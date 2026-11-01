Легия - Ракув 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
08 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 14-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Легия
Варшава
Ракув
Ченстохова
Главные тренеры
|Марек Папшун
|Давид Шварга
|Давид Шварга
История личных встреч
|22.03.2026
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|1 : 1
|16.03.2025
|Польша — Экстракласса
|25-й тур
|3 : 2
|15.09.2024
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|0 : 1
|13.04.2024
|Польша - Экстракласса
|28-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Польша - Экстракласса
|11-й тур
|1 : 2
|01.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 26-й тур
|3 : 1
|11.09.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 9-й тур
|4 : 0
|19.03.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 26-й тур
|1 : 1
|25.09.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 9-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|13
|28
| 3
Лига Европы
|Легия
|13
|24
| 4
Лига конференций
|Погонь
|12
|24
|5
|Висла Кр
|14
|24
|6
|Заглембе Л
|13
|22
|7
|Пяст
|14
|22
|8
|ГКС Катовице
|13
|21
|9
|Мотор
|14
|19
|10
|Ягеллония
|12
|18
|11
|Корона
|14
|18
|12
|Висла Плоцк
|13
|15
|13
|Радомяк
|14
|14
|14
|Краковия
|14
|12
|15
|Видзев
|13
|11
| 16
Зона вылета
|Шлёнск
|14
|10
| 17
Зона вылета
|Ракув
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Вечиста Краков
|13
|8
Кто победит?
0 голосов болельщиков