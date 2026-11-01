23:39 ()
Расписание матчей
Суббота 07 ноября
Воскресенье 08 ноября
Свернуть список

Легия - Ракув 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
08 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 14-й тур
Легия
Ракув

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Легия
Варшава
Ракув
Ченстохова
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
Польша Давид Шварга
Польша Давид Шварга
История личных встреч
22.03.2026 Польша — Экстракласса 26-й тур Легия1 : 1Ракув
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Ракув1 : 1Легия
16.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур Ракув3 : 2Легия
15.09.2024 Польша — Экстракласса 8-й тур Легия0 : 1Ракув
13.04.2024 Польша - Экстракласса 28-й тур Ракув1 : 1Легия
08.10.2023 Польша - Экстракласса 11-й тур Легия1 : 2Ракув
01.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Легия3 : 1Ракув
11.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 9-й тур Ракув4 : 0Легия
19.03.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Ракув1 : 1Легия
25.09.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 9-й тур Легия2 : 3Ракув
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П1231
2
Лига чемпионов
Гурник З1328
3
Лига Европы
Легия1324
4
Лига конференций
Погонь1224
5 Висла Кр1424
6 Заглембе Л1322
7 Пяст1422
8 ГКС Катовице1321
9 Мотор1419
10 Ягеллония1218
11 Корона1418
12 Висла Плоцк1315
13 Радомяк1414
14 Краковия1412
15 Видзев1311
16
Зона вылета
Шлёнск1410
17
Зона вылета
Ракув139
18
Зона вылета
Вечиста Краков138
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Легия
0%
Ничья
0%
Ракув
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close