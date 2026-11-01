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Вильярреал - Хетафе 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
08 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 12-й тур
Главный судья: Карлос Муньис (Испания);
Вильярреал
Хетафе

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
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Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Хетафе
Хетафе
25 Венгрия вр Петер Гулачи
15 Уругвай зщ Сантьяго Моуриньо
6 Испания зщ Пау Наварро
12 Португалия зщ Ренату Вейга
23 Испания зщ Серхи Кардона
17 Канада зщ Тейджон Бьюкенен
14 Испания пз Сантьяго Комесанья
10 Испания пз Альберто Молейро
19 Кот-д&#039;Ивуар пз Николя Пепе
18 Сенегал пз Пап Гейе
9 Грузия нп Жорж Микаутадзе
13 Испания вр Давид Сория
14 Испания зщ Даниэль Карвахаль
2 Того зщ Джене
15 Уругвай зщ Себастьян Боселли
21 Испания зщ Андрес Гарсия
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
11 Испания пз Рамон Терратс
23 Бельгия пз Орель Мангала
6 Испания пз Марио Мартин
10 Уругвай нп Мартин Сатриано
19 Турция нп Энес Унал
Главные тренеры
Испания Иньиго Перес
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
14.02.2026 Испания — Примера 24-й тур Хетафе2 : 1Вильярреал
06.12.2025 Испания — Примера 15-й тур Вильярреал2 : 0Хетафе
30.03.2025 Испания — Примера 29-й тур Хетафе1 : 2Вильярреал
20.10.2024 Испания — Примера 10-й тур Вильярреал1 : 1Хетафе
16.02.2024 Испания - Примера 25-й тур Вильярреал1 : 1Хетафе
30.09.2023 Испания - Примера 8-й тур Хетафе0 : 0Вильярреал
27.02.2023 Испания - Примера 23-й тур Вильярреал2 : 1Хетафе
28.08.2022 Испания - Примера 3-й тур Хетафе0 : 0Вильярреал
16.04.2022 Испания - Примера 32-й тур Хетафе1 : 2Вильярреал
07.11.2021 Испания - Примера 13-й тур Вильярреал1 : 0Хетафе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1130
2
Лига чемпионов
Атлетико М1128
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид1127
4
Лига чемпионов
Бетис1123
5
Лига Европы
Реал Сосьедад1119
6
Лига конференций
Севилья1218
7 Атлетик Б1015
8 Депортиво1215
9 Расинг1214
10 Алавес1213
11 Райо Вальекано1012
12 Эспаньол1212
13 Хетафе1112
14 Сельта1112
15 Вильярреал1112
16 Осасуна1111
17 Эльче1110
18
Зона вылета
Леванте1110
19
Зона вылета
Валенсия119
20
Зона вылета
Малага125
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Вильярреал
0%
Ничья
0%
Хетафе
0%

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