Вильярреал - Хетафе 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
08 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 12-й тур
Главный судья: Карлос Муньис (Испания);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Хетафе
Хетафе
|25
|вр
|Петер Гулачи
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|6
|зщ
|Пау Наварро
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|17
|зщ
|Тейджон Бьюкенен
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|10
|пз
|Альберто Молейро
|19
|пз
|Николя Пепе
|18
|пз
|Пап Гейе
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
|13
|вр
|Давид Сория
|14
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|2
|зщ
|Джене
|15
|зщ
|Себастьян Боселли
|21
|зщ
|Андрес Гарсия
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|11
|пз
|Рамон Терратс
|23
|пз
|Орель Мангала
|6
|пз
|Марио Мартин
|10
|нп
|Мартин Сатриано
|19
|нп
|Энес Унал
Главные тренеры
|Иньиго Перес
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|14.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|2 : 1
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|1 : 2
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 1
|16.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 0
|27.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 1
|28.08.2022
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 0
|16.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|07.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|27
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|11
|23
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|11
|19
| 6
Лига конференций
|Севилья
|12
|18
|7
|Атлетик Б
|10
|15
|8
|Депортиво
|12
|15
|9
|Расинг
|12
|14
|10
|Алавес
|12
|13
|11
|Райо Вальекано
|10
|12
|12
|Эспаньол
|12
|12
|13
|Хетафе
|11
|12
|14
|Сельта
|11
|12
|15
|Вильярреал
|11
|12
|16
|Осасуна
|11
|11
|17
|Эльче
|11
|10
| 18
Зона вылета
|Леванте
|11
|10
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|11
|9
| 20
Зона вылета
|Малага
|12
|5
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