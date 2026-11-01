Вильярреал - Хетафе 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500 08 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Ла Лига , 12-й тур Главный судья: Карлос Муньис (Испания);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Вильярреал Вильярреал Хетафе Хетафе 25 вр Петер Гулачи 15 зщ Сантьяго Моуриньо 6 зщ Пау Наварро 12 зщ Ренату Вейга 23 зщ Серхи Кардона 17 зщ Тейджон Бьюкенен 14 пз Сантьяго Комесанья 10 пз Альберто Молейро 19 пз Николя Пепе 18 пз Пап Гейе 9 нп Жорж Микаутадзе 13 вр Давид Сория 14 зщ Даниэль Карвахаль 2 зщ Джене 15 зщ Себастьян Боселли 21 зщ Андрес Гарсия 22 зщ Хоан Мохика 11 пз Рамон Терратс 23 пз Орель Мангала 6 пз Марио Мартин 10 нп Мартин Сатриано 19 нп Энес Унал Главные тренеры Иньиго Перес Хосе Бордалас История личных встреч 14.02.2026 Испания — Примера 24-й тур 2 : 1 06.12.2025 Испания — Примера 15-й тур 2 : 0 30.03.2025 Испания — Примера 29-й тур 1 : 2 20.10.2024 Испания — Примера 10-й тур 1 : 1 16.02.2024 Испания - Примера 25-й тур 1 : 1 30.09.2023 Испания - Примера 8-й тур 0 : 0 27.02.2023 Испания - Примера 23-й тур 2 : 1 28.08.2022 Испания - Примера 3-й тур 0 : 0 16.04.2022 Испания - Примера 32-й тур 1 : 2 07.11.2021 Испания - Примера 13-й тур 1 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Барселона 11 30 2 Лига чемпионов Атлетико М 11 28 3 Лига чемпионов Реал Мадрид 11 27 4 Лига чемпионов Бетис 11 23 5 Лига Европы Реал Сосьедад 11 19 6 Лига конференций Севилья 12 18 7 Атлетик Б 10 15 8 Депортиво 12 15 9 Расинг 12 14 10 Алавес 12 13 11 Райо Вальекано 10 12 12 Эспаньол 12 12 13 Хетафе 11 12 14 Сельта 11 12 15 Вильярреал 11 12 16 Осасуна 11 11 17 Эльче 11 10 18 Зона вылета Леванте 11 10 19 Зона вылета Валенсия 11 9 20 Зона вылета Малага 12 5