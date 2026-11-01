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Брест - Лион 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
08 Ноября 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Брест
Лион

Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Составы команд
Брест
Брест
Лион
Лион
1 Норвегия вр Эгиль Сельвик
70 Франция зщ Кенни Лала
4 Франция зщ Готье Льорис
2 Франция зщ Брэдли Локо
29 Франция пз Лука Тусар
13 Франция пз Жорис Шотар
8 Франция пз Юго Маньетти
23 Мали пз Камори Думбия
9 Сенегал пз Пате Мбуп
17 Гвинея-Бисау нп Мама Бальде
19 Франция нп Людовик Ажорк
1 Словакия вр Доминик Грейф
13 Швейцария зщ Закари Атекаме
20 Австрия зщ Феликс Бахер
16 Бразилия зщ Абнер
21 Нидерланды зщ Рубен Клюйверт
6 США пз Таннер Тессманн
8 Франция пз Корентин Толиссо
99 Дания пз Ноа Нарти
18 Франция пз Халис Мера
24 Бельгия нп Жюльен Дюранвиль
26 Алжир нп Каиль Будаш
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Португалия Жорже Масиэл
Португалия Жорже Масиэл
История личных встреч
18.01.2026 Франция — Лига 1 18-й тур Лион2 : 1Брест
02.11.2025 Франция — Лига 1 11-й тур Брест0 : 0Лион
02.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур Лион2 : 1Брест
11.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур Брест2 : 1Лион
14.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур Лион4 : 3Брест
23.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур Брест1 : 0Лион
01.02.2023 Франция - Лига 1 21-й тур Лион0 : 0Брест
28.12.2022 Франция - Лига 1 16-й тур Брест2 : 4Лион
20.04.2022 Франция - Лига 1 33-й тур Брест2 : 1Лион
07.08.2021 Франция - Лига 1 1-й тур Лион1 : 1Брест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ920
2
Лига чемпионов
Лилль918
3
Лига чемпионов
Лион917
4
Лига чемпионов
Париж917
5
Лига Европы
Ренн916
6
Лига конференций
Марсель915
7 Монако915
8 Ницца914
9 Ланс913
10 Тулуза1013
11 Брест912
12 Лорьян912
13 Страсбург1010
14 Осер910
15 Анже98
16
Стыковая зона
Труа98
17
Зона вылета
Ле-Ман97
18
Зона вылета
Гавр92
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Брест
0%
Ничья
0%
Лион
0%

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