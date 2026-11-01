Брест - Лион 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
08 Ноября 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Брест
Брест
Лион
Лион
|1
|вр
|Эгиль Сельвик
|70
|зщ
|Кенни Лала
|4
|зщ
|Готье Льорис
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|29
|пз
|Лука Тусар
|13
|пз
|Жорис Шотар
|8
|пз
|Юго Маньетти
|23
|пз
|Камори Думбия
|9
|пз
|Пате Мбуп
|17
|нп
|Мама Бальде
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|1
|вр
|Доминик Грейф
|13
|зщ
|Закари Атекаме
|20
|зщ
|Феликс Бахер
|16
|зщ
|Абнер
|21
|зщ
|Рубен Клюйверт
|6
|пз
|Таннер Тессманн
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|99
|пз
|Ноа Нарти
|18
|пз
|Халис Мера
|24
|нп
|Жюльен Дюранвиль
|26
|нп
|Каиль Будаш
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Жорже Масиэл
|Жорже Масиэл
История личных встреч
|18.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|2 : 1
|11.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|4 : 3
|23.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|01.02.2023
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|28.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 4
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|07.08.2021
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|9
|20
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|9
|18
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Париж
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Ренн
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Марсель
|9
|15
|7
|Монако
|9
|15
|8
|Ницца
|9
|14
|9
|Ланс
|9
|13
|10
|Тулуза
|10
|13
|11
|Брест
|9
|12
|12
|Лорьян
|9
|12
|13
|Страсбург
|10
|10
|14
|Осер
|9
|10
|15
|Анже
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Труа
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Ле-Ман
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Гавр
|9
|2
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