Фрайбург - Унион 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
08 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Унион
Берлин
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|33
|зщ
|Жорди Макенго
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|29
|зщ
|Филипп Трой
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|16
|пз
|Янник Энгельхардт
|19
|пз
|Ян-Никлас Бесте
|14
|пз
|Юито Судзуки
|7
|пз
|Дерри Шерхант
|31
|нп
|Игор Матанович
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|4
|зщ
|Зено ван ден Босх
|17
|зщ
|Деррик Кён
|5
|зщ
|Марвин Фридрих
|19
|пз
|Яник Хаберер
|20
|пз
|Михел Эбишер
|13
|пз
|Андраш Шефер
|9
|пз
|Ливан Бурджу
|8
|пз
|Рани Хедира
|30
|пз
|Кастриот Имери
|21
|нп
|Тим Скарке
Главные тренеры
|Юлиан Шустер
История личных встреч
|15.03.2026
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|30.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 2
|08.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|18.05.2024
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|13.01.2024
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|0 : 0
|13.05.2023
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|4 : 2
|13.11.2022
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|4 : 1
|07.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 4
|15.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|9
|21
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|9
|18
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|8
|16
| 5
Лига Европы
|Вердер
|8
|15
| 6
Лига конференций
|Байер
|8
|13
|7
|Эльферсберг
|9
|13
|8
|Айнтрахт Ф
|9
|12
|9
|Гамбург
|9
|12
|10
|Майнц
|9
|10
|11
|Падерборн 07
|9
|10
|12
|Аугсбург
|9
|9
|13
|Штутгарт
|8
|9
|14
|Хоффенхайм
|8
|9
|15
|Кёльн
|8
|9
| 16
Стыковая зона
|Унион
|8
|7
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|9
|4
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