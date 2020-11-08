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Фрайбург - Унион 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
08 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Фрайбург
Унион

Стартовый состав
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Таблица
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Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Унион
Берлин
1ГерманияврМио Бакхаус
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
33ФранциязщЖорди Макенго
3АвстриязщФилипп Линхарт
29ГерманиязщФилипп Трой
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
16ГерманияпзЯнник Энгельхардт
19ГерманияпзЯн-Никлас Бесте
14ЯпонияпзЮито Судзуки
7ГерманияпзДерри Шерхант
31ХорватиянпИгор Матанович
1ДанияврФредерик Рённов
4БельгиязщЗено ван ден Босх
17ГерманиязщДеррик Кён
5ГерманиязщМарвин Фридрих
19ГерманияпзЯник Хаберер
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
13ВенгрияпзАндраш Шефер
9ГерманияпзЛиван Бурджу
8ТуниспзРани Хедира
30ШвейцарияпзКастриот Имери
21ГерманиянпТим Скарке
Главные тренеры
ГерманияЮлиан Шустер
История личных встреч
15.03.2026Германия — Бундеслига26-й турФрайбург0 : 1Унион
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й турУнион0 : 0Фрайбург
30.03.2025Германия — Бундеслига27-й турФрайбург1 : 2Унион
08.11.2024Германия — Бундеслига10-й турУнион0 : 0Фрайбург
18.05.2024Германия — Бундеслига34-й турУнион2 : 1Фрайбург
13.01.2024Германия — Бундеслига17-й турФрайбург0 : 0Унион
13.05.2023Германия — Бундеслига32-й турУнион4 : 2Фрайбург
13.11.2022Германия — Бундеслига15-й турФрайбург4 : 1Унион
07.05.2022Германия - Бундеслига33-й турФрайбург1 : 4Унион
15.12.2021Германия - Бундеслига16-й турУнион0 : 0Фрайбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария921
2
Лига чемпионов
Боруссия Д921
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг918
4
Лига чемпионов
Фрайбург816
5
Лига Европы
Вердер815
6
Лига конференций
Байер813
7 Эльферсберг913
8 Айнтрахт Ф912
9 Гамбург912
10 Майнц910
11 Падерборн 07910
12 Аугсбург99
13 Штутгарт89
14 Хоффенхайм89
15 Кёльн89
16
Стыковая зона
Унион87
17
Зона вылета
Шальке-0486
18
Зона вылета
Боруссия М94
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Фрайбург
0%
Ничья
0%
Унион
0%

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