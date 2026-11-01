Шахтёр - Динамо Киев 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
08 Ноября 2026 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 12-й тур
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Составы команд
Шахтёр
Динамо К
Киев
Главные тренеры
|Арда Туран
История личных встреч
|27.10.2026
|Кубок Украины
|1/8 финала
|3 : 0
|03.05.2026
|Украина — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 2
|02.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|29.10.2025
|Кубок Украины
|1/8 финала
|2 : 1
|14.05.2025
|Кубок Украины
|Финал
|1 : 1 6 : 5
|27.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|27.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|03.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|22.04.2023
|Украина - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Полесье
|11
|28
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|11
|28
| 3
Лига конференций
|Динамо К
|10
|22
|4
|Металлист 1925
|9
|21
|5
|Карпаты
|11
|19
|6
|Заря
|11
|18
|7
|ЛНЗ Черкассы
|10
|15
|8
|Колос
|9
|11
|9
|Эпицентр
|12
|10
|10
|Черноморец
|11
|9
|11
|Левый Берег
|10
|9
|12
|Буковина
|10
|9
| 13
Стыковая зона
|Верес
|12
|9
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|11
|8
| 15
Зона вылета
|Кудровка
|12
|8
| 16
Зона вылета
|Кривбасс
|10
|7
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