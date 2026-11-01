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Шахтёр - Динамо Киев 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
08 Ноября 2026 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 12-й тур
Шахтёр
Динамо К

Стартовый состав
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Составы команд
Шахтёр
Динамо К
Киев
Главные тренеры
Турция Арда Туран
История личных встреч
27.10.2026 Кубок Украины 1/8 финала Шахтёр3 : 0Динамо К
03.05.2026 Украина — Премьер-лига 26-й тур Динамо К1 : 2Шахтёр
02.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур Шахтёр3 : 1Динамо К
29.10.2025 Кубок Украины 1/8 финала Динамо К2 : 1Шахтёр
14.05.2025 Кубок Украины Финал Шахтёр1 : 1 6 : 5Динамо К
27.04.2025 Украина — Премьер-лига 26-й тур Шахтёр2 : 2Динамо К
27.10.2024 Украина — Премьер-лига 11-й тур Динамо К1 : 1Шахтёр
11.05.2024 Украина - Премьер-лига 28-й тур Шахтёр1 : 0Динамо К
03.11.2023 Украина - Премьер-лига 13-й тур Динамо К0 : 1Шахтёр
22.04.2023 Украина - Премьер-лига 22-й тур Динамо К1 : 1Шахтёр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Полесье1128
2
Лига конференций
Шахтёр1128
3
Лига конференций
Динамо К1022
4 Металлист 1925921
5 Карпаты1119
6 Заря1118
7 ЛНЗ Черкассы1015
8 Колос911
9 Эпицентр1210
10 Черноморец119
11 Левый Берег109
12 Буковина109
13
Стыковая зона
Верес129
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар118
15
Зона вылета
Кудровка128
16
Зона вылета
Кривбасс107
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Шахтёр
100%
Ничья
0%
Динамо Киев
0%

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