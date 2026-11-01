Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
08 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Астон Вилла
Бирмингем
|1
|вр
|Сенне Ламменс
|15
|зщ
|Лени Йоро
|26
|зщ
|Эйден Хевен
|2
|зщ
|Диогу Дало
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|18
|пз
|Юри Тилеманс
|37
|пз
|Кобби Майну
|16
|пз
|Амад Диалло
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|10
|пз
|Матеус Кунья
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|1
|вр
|Дзион Судзуки
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|14
|зщ
|Пау Торрес
|22
|зщ
|Ян Матсен
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|35
|пз
|Жоао Гомес
|8
|пз
|Бубакар Камара
|7
|пз
|Джон Макгинн
|44
|пз
|Йохан Манзамби
|11
|нп
|Николас Джексон
|47
|нп
|Алиссон
Главные тренеры
|Майкл Кэррик
|Унаи Эмери
История личных встреч
|15.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 1
|21.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|06.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|11.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|26.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 2
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 0
|10.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|4 : 2
|06.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 1
|23.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|10
|27
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|19
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Эвертон
|10
|16
| 6
Лига Европы
|Ливерпуль
|9
|15
| 7
Лига конференций
|Брентфорд
|9
|14
|8
|Лидс Юнайтед
|10
|14
|9
|Борнмут
|9
|12
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|12
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|12
|12
|Астон Вилла
|9
|12
|13
|Халл Сити
|10
|11
|14
|Ипсвич Таун
|9
|11
|15
|Фулхэм
|10
|10
|16
|Ковентри Сити
|10
|9
|17
|Манчестер Юнайтед
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|9
|7
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Сандерленд
|9
|5
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