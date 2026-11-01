Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212 08 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига , 10-й тур Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Манчестер Юнайтед Манчестер Астон Вилла Бирмингем 1 вр Сенне Ламменс 15 зщ Лени Йоро 26 зщ Эйден Хевен 2 зщ Диогу Дало 5 зщ Гарри Магуайр 18 пз Юри Тилеманс 37 пз Кобби Майну 16 пз Амад Диалло 8 пз Бруну Фернандеш 10 пз Матеус Кунья 19 нп Брайан Мбемо 1 вр Дзион Судзуки 3 зщ Виктор Линделёф 14 зщ Пау Торрес 22 зщ Ян Матсен 29 зщ Аарон Ван-Биссака 35 пз Жоао Гомес 8 пз Бубакар Камара 7 пз Джон Макгинн 44 пз Йохан Манзамби 11 нп Николас Джексон 47 нп Алиссон Главные тренеры Майкл Кэррик Унаи Эмери История личных встреч 15.03.2026 Англия — Премьер-лига 30-й тур 3 : 1 21.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 2 : 1 25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 2 : 0 06.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур 0 : 0 11.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур 1 : 2 26.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур 3 : 2 30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур 1 : 0 10.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд 4 : 2 06.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур 3 : 1 23.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи 2 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Арсенал 10 27 2 Лига чемпионов Манчестер Сити 9 21 3 Лига чемпионов Брайтон энд Хоув Альбион 9 19 4 Лига чемпионов Челси 9 16 5 Лига Европы Эвертон 10 16 6 Лига Европы Ливерпуль 9 15 7 Лига конференций Брентфорд 9 14 8 Лидс Юнайтед 10 14 9 Борнмут 9 12 10 Тоттенхэм Хотспур 10 12 11 Ньюкасл Юнайтед 10 12 12 Астон Вилла 9 12 13 Халл Сити 10 11 14 Ипсвич Таун 9 11 15 Фулхэм 10 10 16 Ковентри Сити 10 9 17 Манчестер Юнайтед 9 7 18 Зона вылета Кристал Пэлас 9 7 19 Зона вылета Ноттингем Форест 9 6 20 Зона вылета Сандерленд 9 5