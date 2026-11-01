23:34 ()
Расписание матчей
Суббота 07 ноября
Воскресенье 08 ноября
Свернуть список

Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
08 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Астон Вилла
Бирмингем
1 Бельгия вр Сенне Ламменс
15 Франция зщ Лени Йоро
26 Англия зщ Эйден Хевен
2 Португалия зщ Диогу Дало
5 Англия зщ Гарри Магуайр
18 Бельгия пз Юри Тилеманс
37 Англия пз Кобби Майну
16 Кот-д&#039;Ивуар пз Амад Диалло
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
10 Бразилия пз Матеус Кунья
19 Камерун нп Брайан Мбемо
1 Япония вр Дзион Судзуки
3 Швеция зщ Виктор Линделёф
14 Испания зщ Пау Торрес
22 Нидерланды зщ Ян Матсен
29 ДР Конго зщ Аарон Ван-Биссака
35 Бразилия пз Жоао Гомес
8 Франция пз Бубакар Камара
7 Шотландия пз Джон Макгинн
44 Швейцария пз Йохан Манзамби
11 Сенегал нп Николас Джексон
47 Бразилия нп Алиссон
Главные тренеры
Англия Майкл Кэррик
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
15.03.2026 Англия — Премьер-лига 30-й тур Манчестер Юнайтед3 : 1Астон Вилла
21.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Астон Вилла2 : 1Манчестер Юнайтед
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Астон Вилла
06.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Астон Вилла0 : 0Манчестер Юнайтед
11.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур Астон Вилла1 : 2Манчестер Юнайтед
26.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2Астон Вилла
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Астон Вилла
10.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Манчестер Юнайтед4 : 2Астон Вилла
06.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур Астон Вилла3 : 1Манчестер Юнайтед
23.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед2 : 2Астон Вилла
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1027
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити921
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион919
4
Лига чемпионов
Челси916
5
Лига Европы
Эвертон1016
6
Лига Европы
Ливерпуль915
7
Лига конференций
Брентфорд914
8 Лидс Юнайтед1014
9 Борнмут912
10 Тоттенхэм Хотспур1012
11 Ньюкасл Юнайтед1012
12 Астон Вилла912
13 Халл Сити1011
14 Ипсвич Таун911
15 Фулхэм1010
16 Ковентри Сити109
17 Манчестер Юнайтед97
18
Зона вылета
Кристал Пэлас97
19
Зона вылета
Ноттингем Форест96
20
Зона вылета
Сандерленд95
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Ман Юнайтед
75%
Ничья
0%
Астон Вилла
25%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close