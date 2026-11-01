Анже - Ницца 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
08 Ноября 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Жоффри Кюблер (Франция);
Стартовый состав
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Составы команд
Анже
Анже
Ницца
Ницца
|1
|вр
|Антони Лопеш
|27
|зщ
|Лилиан Раолисоа
|4
|зщ
|Усман Камара
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|17
|пз
|Joseph Kalulu
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|93
|пз
|Харис Белькебла
|8
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|10
|пз
|Мохамед Амин Сбаи
|2
|пз
|Карлан Аркюс
|9
|нп
|Проспер Питер
|23
|вр
|Йеванн Диуф
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|35
|зщ
|Xavier Mandza
|5
|зщ
|Мохамед Абдель Монем
|28
|зщ
|Аксель Витсель
|6
|пз
|Хишем Будауи
|27
|пз
|Нильс Нкунку
|92
|пз
|Жонатан Клосс
|11
|нп
|Элье Ваи
|9
|нп
|Мохамед Амура
|10
|нп
|Софьян Диоп
Главные тренеры
|Александр Дюжо
|Стефан Жийи
|Оливье Панталони
История личных встреч
|14.03.2026
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|0 : 2
|07.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|0 : 1
|20.04.2025
|Франция — Лига 1
|30-й тур
|2 : 1
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 4
|02.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
|18.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 1
|20.02.2022
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|31.10.2021
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 2
|07.02.2021
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|3 : 0
|01.11.2020
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|9
|20
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|9
|18
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Париж
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Ренн
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Марсель
|9
|15
|7
|Монако
|9
|15
|8
|Ницца
|9
|14
|9
|Ланс
|9
|13
|10
|Тулуза
|10
|13
|11
|Брест
|9
|12
|12
|Лорьян
|9
|12
|13
|Страсбург
|10
|10
|14
|Осер
|9
|10
|15
|Анже
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Труа
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Ле-Ман
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Гавр
|9
|2
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