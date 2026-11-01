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Анже - Ницца 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
08 Ноября 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Жоффри Кюблер (Франция);
Анже
Ницца

Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Составы команд
Анже
Анже
Ницца
Ницца
1ПортугалияврАнтони Лопеш
27ФранциязщЛилиан Раолисоа
4МализщУсман Камара
21МавританиязщЖордан Лефор
17ФранцияпзJoseph Kalulu
14МароккопзЯссин Белькдим
93АлжирпзХарис Белькебла
8НидерландыпзБранко ван ден Бомен
10МароккопзМохамед Амин Сбаи
2ГаитипзКарлан Аркюс
9ФранциянпПроспер Питер
23СенегалврЙеванн Диуф
55БурундизщЮссуф Ндайишимийе
35ФранциязщXavier Mandza
5ЕгипетзщМохамед Абдель Монем
28БельгиязщАксель Витсель
6АлжирпзХишем Будауи
27ФранцияпзНильс Нкунку
92ФранцияпзЖонатан Клосс
11Кот-д&#039;ИвуарнпЭлье Ваи
9АлжирнпМохамед Амура
10ФранциянпСофьян Диоп
Главные тренеры
ФранцияАлександр Дюжо
ФранцияСтефан Жийи
ФранцияОливье Панталони
История личных встреч
14.03.2026Франция — Лига 126-й турАнже0 : 2Ницца
07.12.2025Франция — Лига 115-й турНицца0 : 1Анже
20.04.2025Франция — Лига 130-й турНицца2 : 1Анже
01.09.2024Франция — Лига 13-й турАнже1 : 4Ницца
02.04.2023Франция - Лига 129-й турАнже1 : 1Ницца
18.09.2022Франция - Лига 18-й турНицца0 : 1Анже
20.02.2022Франция - Лига 125-й турНицца1 : 0Анже
31.10.2021Франция - Лига 112-й турАнже1 : 2Ницца
07.02.2021Франция - Лига 124-й турНицца3 : 0Анже
01.11.2020Франция - Лига 19-й турАнже0 : 3Ницца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ920
2
Лига чемпионов
Лилль918
3
Лига чемпионов
Лион917
4
Лига чемпионов
Париж917
5
Лига Европы
Ренн916
6
Лига конференций
Марсель915
7 Монако915
8 Ницца914
9 Ланс913
10 Тулуза1013
11 Брест912
12 Лорьян912
13 Страсбург1010
14 Осер910
15 Анже98
16
Стыковая зона
Труа98
17
Зона вылета
Ле-Ман97
18
Зона вылета
Гавр92
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Анже
0%
Ничья
0%
Ницца
0%

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