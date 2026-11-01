23:36 ()
Расписание матчей
Суббота 07 ноября
Воскресенье 08 ноября
Свернуть список

Ле-Ман - Монако 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мари-Марвенг (Ле-Ман, Франция), вместимость: 25064
08 Ноября 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Ле-Ман
Монако

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Ле-Ман
Ле-Ман
Монако
Монако
98ФранцияврНиколя Косик
15ФранциязщNoa Boisse
17ФранциязщСамюэль Йоху
16ИспаниязщРауль Торренте
22ФранциязщLucas Calodat
8ФранцияпзАлександр Лоре
18ФранцияпзЛука Буаде
29ФранцияпзLucas Bretelle
13СенегалпзХабиб Диалло
9ФранциянпАнтуан Рабийяр
14ЦАРнпЛуи Мафута
1ФинляндияврЛукаш Градецки
2Бразилиязщ Вандерсон
72СенегалзщСадибу Сане
20ПортугалиязщФлавиу Назинью
15АнглиязщЭрик Дайер
6ШвейцарияпзДенис Закария
10РоссияпзАлександр Головин
8СенегалпзЛамин Камара
28ФранцияпзМамаду Кулибали
11ФранциянпМаттис Аблин
29ГерманиянпПарис Бруннер
Главные тренеры
БразилияФилипе Луис
История личных встреч
27.04.2010Франция - Лига 135-й турМонако1 : 1Ле-Ман
23.12.2009Франция - Лига 119-й турЛе-Ман1 : 1Монако
26.04.2009Франция - Лига 133-й турЛе-Ман0 : 1Монако
23.11.2008Франция - Лига 115-й турМонако3 : 0Ле-Ман
26.01.2008Франция - Лига 123-й турЛе-Ман1 : 0Монако
25.08.2007Франция - Лига 15-й турМонако3 : 1Ле-Ман
24.02.2007Франция - Лига 126-й турЛе-Ман0 : 2Монако
30.09.2006Франция - Лига 18-й турМонако2 : 1Ле-Ман
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ920
2
Лига чемпионов
Лилль918
3
Лига чемпионов
Лион917
4
Лига чемпионов
Париж917
5
Лига Европы
Ренн916
6
Лига конференций
Марсель915
7 Монако915
8 Ницца914
9 Ланс913
10 Тулуза1013
11 Брест912
12 Лорьян912
13 Страсбург1010
14 Осер910
15 Анже98
16
Стыковая зона
Труа98
17
Зона вылета
Ле-Ман97
18
Зона вылета
Гавр92
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ле-Ман
0%
Ничья
0%
Монако
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close