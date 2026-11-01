Ле-Ман - Монако 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мари-Марвенг (Ле-Ман, Франция), вместимость: 25064
08 Ноября 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Ле-Ман
Ле-Ман
Монако
Монако
|98
|вр
|Николя Косик
|15
|зщ
|Noa Boisse
|17
|зщ
|Самюэль Йоху
|16
|зщ
|Рауль Торренте
|22
|зщ
|Lucas Calodat
|8
|пз
|Александр Лоре
|18
|пз
|Лука Буаде
|29
|пз
|Lucas Bretelle
|13
|пз
|Хабиб Диалло
|9
|нп
|Антуан Рабийяр
|14
|нп
|Луи Мафута
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|2
|зщ
|Вандерсон
|72
|зщ
|Садибу Сане
|20
|зщ
|Флавиу Назинью
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|6
|пз
|Денис Закария
|10
|пз
|Александр Головин
|8
|пз
|Ламин Камара
|28
|пз
|Мамаду Кулибали
|11
|нп
|Маттис Аблин
|29
|нп
|Парис Бруннер
Главные тренеры
|Филипе Луис
История личных встреч
|27.04.2010
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 1
|23.12.2009
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|26.04.2009
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 1
|23.11.2008
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|3 : 0
|26.01.2008
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 0
|25.08.2007
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|3 : 1
|24.02.2007
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 2
|30.09.2006
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|9
|20
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|9
|18
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Париж
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Ренн
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Марсель
|9
|15
|7
|Монако
|9
|15
|8
|Ницца
|9
|14
|9
|Ланс
|9
|13
|10
|Тулуза
|10
|13
|11
|Брест
|9
|12
|12
|Лорьян
|9
|12
|13
|Страсбург
|10
|10
|14
|Осер
|9
|10
|15
|Анже
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Труа
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Ле-Ман
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Гавр
|9
|2
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