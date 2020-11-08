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Сельта - Леванте 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
08 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 12-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Сельта
Леванте

Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Сельта
Виго
Леванте
Валенсия
13РумынияврЙонуц Раду
18ИспаниязщЙоэль Лаго
21УругвайзщСебастьян Касерес
22ИспаниязщХави Галан
3ИспаниязщМаркос Алонсо
14ИспанияпзАлейс Фебас
6ГвинеяпзИлаш Мориба
5ИспанияпзСерхио Каррейра
16ИспанияпзУго Гонсалес
23ИспаниянпУго Альварес
9ИспаниянпФерран Жутгла
13АвстралияврМэтью Райан
3АвстриязщИфеаньи Ндукве
29ИспаниязщНачо Перес
22ГерманиязщДжереми Тольян
4ИспаниязщАдриан Де Ла Фуэнте
7ИспанияпзРохер Бруге
6ИспанияпзДаньель Рекена
8ИспанияпзХон Андер Оласагасти
9ИспаниянпИван Ромеро
24АргентинанпТьяго Фернандес
10СербиянпПетар Ратков
Главные тренеры
ИспанияКлаудио Хиральдес
ПортугалияЛуиш Мануэл Феррейра Каштру
История личных встреч
12.05.2026Испания — Примера36-й турСельта2 : 3Леванте
02.11.2025Испания — Примера11-й турЛеванте1 : 2Сельта
21.02.2022Испания - Примера25-й турСельта1 : 1Леванте
21.09.2021Испания - Примера6-й турЛеванте0 : 2Сельта
30.04.2021Испания - Примера34-й турСельта2 : 0Леванте
26.10.2020Испания - Примера7-й турЛеванте1 : 1Сельта
16.07.2020Испания - Примера37-й турСельта2 : 3Леванте
22.12.2019Испания - Примера18-й турЛеванте3 : 1Сельта
16.02.2019Испания - Примера24-й турСельта1 : 4Леванте
27.08.2018Испания - Примера2-й турЛеванте1 : 2Сельта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1130
2
Лига чемпионов
Атлетико М1128
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид1127
4
Лига чемпионов
Бетис1123
5
Лига Европы
Реал Сосьедад1119
6
Лига конференций
Севилья1218
7 Атлетик Б1015
8 Депортиво1215
9 Расинг1214
10 Алавес1213
11 Райо Вальекано1012
12 Эспаньол1212
13 Хетафе1112
14 Сельта1112
15 Вильярреал1112
16 Осасуна1111
17 Эльче1110
18
Зона вылета
Леванте1110
19
Зона вылета
Валенсия119
20
Зона вылета
Малага125
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сельта
0%
Ничья
0%
Леванте
0%

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