Сельта - Леванте 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
08 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 12-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Сельта
Виго
Леванте
Валенсия
|13
|вр
|Йонуц Раду
|18
|зщ
|Йоэль Лаго
|21
|зщ
|Себастьян Касерес
|22
|зщ
|Хави Галан
|3
|зщ
|Маркос Алонсо
|14
|пз
|Алейс Фебас
|6
|пз
|Илаш Мориба
|5
|пз
|Серхио Каррейра
|16
|пз
|Уго Гонсалес
|23
|нп
|Уго Альварес
|9
|нп
|Ферран Жутгла
|13
|вр
|Мэтью Райан
|3
|зщ
|Ифеаньи Ндукве
|29
|зщ
|Начо Перес
|22
|зщ
|Джереми Тольян
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|7
|пз
|Рохер Бруге
|6
|пз
|Даньель Рекена
|8
|пз
|Хон Андер Оласагасти
|9
|нп
|Иван Ромеро
|24
|нп
|Тьяго Фернандес
|10
|нп
|Петар Ратков
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
|Луиш Мануэл Феррейра Каштру
История личных встреч
|12.05.2026
|Испания — Примера
|36-й тур
|2 : 3
|02.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 2
|21.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|21.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 2
|30.04.2021
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 0
|26.10.2020
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 1
|16.07.2020
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 3
|22.12.2019
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 1
|16.02.2019
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 4
|27.08.2018
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|27
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|11
|23
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|11
|19
| 6
Лига конференций
|Севилья
|12
|18
|7
|Атлетик Б
|10
|15
|8
|Депортиво
|12
|15
|9
|Расинг
|12
|14
|10
|Алавес
|12
|13
|11
|Райо Вальекано
|10
|12
|12
|Эспаньол
|12
|12
|13
|Хетафе
|11
|12
|14
|Сельта
|11
|12
|15
|Вильярреал
|11
|12
|16
|Осасуна
|11
|11
|17
|Эльче
|11
|10
| 18
Зона вылета
|Леванте
|11
|10
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|11
|9
| 20
Зона вылета
|Малага
|12
|5
Кто победит?
0 голосов болельщиков