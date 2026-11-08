Наполи - Лацио 8 ноября обзор матча Дата публикации: 08-11-2026 Наполи 1 : 1 Лацио События матча Лацио - Наполи 50' ⇄ Ная Михалич / Элиша Сулола 54' Мануэла Сьябика 58' ⇄ Эмма Мартин Керальт / Мануэла Сьябика 58' ⇄ Макарена Порталес / Ноэми Висентин 67' ⇄ Марго Ле Муэль / Элеонора Гольдони 81' ⇄ Джулия Элизабет Роддар / Антоньетта Кастиелло 81' ⇄ Анна Лонгобарди / Нина Суфия Нгелеу 81' ⇄ Алессия Каркасси / Эмили Мече Составы команд Наполи Неаполь Лацио Рим 32 вр Ваня Милинкович-Савич 13 зщ Амир Ррахмани 16 зщ Рафа Марин 31 зщ Сэм Бёкема 17 зщ Матиас Оливера 11 пз Кевин Де Брёйне 83' 8 пз Скотт Мактоминей 6 пз Билли Гилмор 69' 26 пз Антонио Вергара 74' 70 нп Ноа Ланг 19 нп Расмус Хойлунд 74' 99 пз Франк Ангисса 69' 20 нп Лоренцо Лукка 74' 21 нп Маттео Политано 74' 23 нп Жиоване 83' 35 вр Христос Мандас 15 зщ Романо Флориани 61' 37 зщ Йосип Шутало 33' 25 зщ Оливер Нильсен 17 зщ Нуну Тавареш 46' 16 пз Давиде Фраттези 78' 21 пз Реда Белахьяне 24 пз Кеннет Тейлор 11 нп Густав Исаксен 14 нп Тейянни Нослин 9 нп Андреа Пинамонти 61' 2 зщ Диогу Лейте 33' 23 зщ Альфонсо Педраса 46' 7 пз Фисайо Деле-Баширу 61' 29 пз Мануэль Лаццари 61' 22 нп Маттео Канчелльери 78' Запасные 1 вр Алекс Мерет 14 вр Никита Контини 39 зщ Никита Мельник 40 зщ Клаудио Льето 38 пз Андреа Кьюммарьелло 18 пз Франсиско Баридо 36 нп Мильтон Перейра 40 вр Эдоардо Мотта 47 вр Давиде Ренцетти 3 зщ Лука Пеллегрини 5 зщ Данило Дуки 77 зщ Адам Марушич 6 пз Николо Ровелла 28 пз Адриан Пшиборек 32 пз Данило Катальди 71 пз Валерио Фаркомени 63 нп Федерико Серра Главные тренеры Массимилиано Аллегри Дженнаро Гаттузо Голы Давиде Фраттези Тейянни Нослин 0:1 28' Альфонсо Педраса 1:1 48' Наказания Ноа Ланг 44' Билли Гилмор 66' Антонио Вергара 66' Альфонсо Педраса 78'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Наполи - Лацио, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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