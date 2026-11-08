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Наполи - Лацио 8 ноября обзор матча

Дата публикации: 08-11-2026
Наполи
Наполи
1 : 1
Лацио
Лацио
События матча Лацио - Наполи
50'
Ная Михалич / Элиша Сулола
54'
Мануэла Сьябика
58'
Эмма Мартин Керальт / Мануэла Сьябика
58'
Макарена Порталес / Ноэми Висентин
67'
Марго Ле Муэль / Элеонора Гольдони
81'
Джулия Элизабет Роддар / Антоньетта Кастиелло
81'
Анна Лонгобарди / Нина Суфия Нгелеу
81'
Алессия Каркасси / Эмили Мече
Составы команд
Наполи
Неаполь
Лацио
Рим
32СербияврВаня Милинкович-Савич
13КосовозщАмир Ррахмани
16ИспаниязщРафа Марин
31НидерландызщСэм Бёкема
17УругвайзщМатиас Оливера
11БельгияпзКевин Де Брёйне
83'
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
6ШотландияпзБилли Гилмор
69'
26ИталияпзАнтонио Вергара
74'
70НидерландынпНоа Ланг
19ДаниянпРасмус Хойлунд
74'
99КамерунпзФранк Ангисса
69'
20ИталиянпЛоренцо Лукка
74'
21ИталиянпМаттео Политано
74'
23Бразилиянп Жиоване
83'
35ГрецияврХристос Мандас
15ИталиязщРомано Флориани
61'
37ХорватиязщЙосип Шутало
33'
25ДаниязщОливер Нильсен
17ПортугалиязщНуну Тавареш
46'
16ИталияпзДавиде Фраттези
78'
21ФранцияпзРеда Белахьяне
24НидерландыпзКеннет Тейлор
11ДаниянпГустав Исаксен
14НидерландынпТейянни Нослин
9ИталиянпАндреа Пинамонти
61'
2ПортугалиязщДиогу Лейте
33'
23ИспаниязщАльфонсо Педраса
46'
7НигерияпзФисайо Деле-Баширу
61'
29ИталияпзМануэль Лаццари
61'
22ИталиянпМаттео Канчелльери
78'
Запасные
1ИталияврАлекс Мерет
14ИталияврНикита Контини
39УкраиназщНикита Мельник
40ИталиязщКлаудио Льето
38ИталияпзАндреа Кьюммарьелло
18АргентинапзФрансиско Баридо
36АргентинанпМильтон Перейра
40ИталияврЭдоардо Мотта
47ИталияврДавиде Ренцетти
3ИталиязщЛука Пеллегрини
5НидерландызщДанило Дуки
77ЧерногориязщАдам Марушич
6ИталияпзНиколо Ровелла
28ПольшапзАдриан Пшиборек
32ИталияпзДанило Катальди
71ИталияпзВалерио Фаркомени
63ИталиянпФедерико Серра
Главные тренеры
ИталияМассимилиано Аллегри
ИталияДженнаро Гаттузо
Голы
Давиде Фраттези
Тейянни Нослин
0:1
28'
Альфонсо Педраса
1:1
48'
Наказания
Ноа Ланг
44'
Билли Гилмор
66'
Антонио Вергара
66'
Альфонсо Педраса
78'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Наполи - Лацио, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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