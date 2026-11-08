Наполи - Лацио 8 ноября обзор матча
Дата публикации: 08-11-2026
Наполи
1 : 1
Лацио
События матча Лацио - Наполи
50'
⇄
Ная Михалич / Элиша Сулола
54'
Мануэла Сьябика
58'
⇄
Эмма Мартин Керальт / Мануэла Сьябика
58'
⇄
Макарена Порталес / Ноэми Висентин
67'
⇄
Марго Ле Муэль / Элеонора Гольдони
81'
⇄
Джулия Элизабет Роддар / Антоньетта Кастиелло
81'
⇄
Анна Лонгобарди / Нина Суфия Нгелеу
81'
⇄
Алессия Каркасси / Эмили Мече
Составы команд
Наполи
Неаполь
Лацио
Рим
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|16
|зщ
|Рафа Марин
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
83'
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|6
|пз
|Билли Гилмор
69'
|26
|пз
|Антонио Вергара
74'
|70
|нп
|Ноа Ланг
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
74'
|99
|пз
|Франк Ангисса
69'
|20
|нп
|Лоренцо Лукка
74'
|21
|нп
|Маттео Политано
74'
|23
|нп
|Жиоване
83'
|35
|вр
|Христос Мандас
|15
|зщ
|Романо Флориани
61'
|37
|зщ
|Йосип Шутало
33'
|25
|зщ
|Оливер Нильсен
|17
|зщ
|Нуну Тавареш
46'
|16
|пз
|Давиде Фраттези
78'
|21
|пз
|Реда Белахьяне
|24
|пз
|Кеннет Тейлор
|11
|нп
|Густав Исаксен
|14
|нп
|Тейянни Нослин
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
61'
|2
|зщ
|Диогу Лейте
33'
|23
|зщ
|Альфонсо Педраса
46'
|7
|пз
|Фисайо Деле-Баширу
61'
|29
|пз
|Мануэль Лаццари
61'
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
78'
Запасные
|1
|вр
|Алекс Мерет
|14
|вр
|Никита Контини
|39
|зщ
|Никита Мельник
|40
|зщ
|Клаудио Льето
|38
|пз
|Андреа Кьюммарьелло
|18
|пз
|Франсиско Баридо
|36
|нп
|Мильтон Перейра
|40
|вр
|Эдоардо Мотта
|47
|вр
|Давиде Ренцетти
|3
|зщ
|Лука Пеллегрини
|5
|зщ
|Данило Дуки
|77
|зщ
|Адам Марушич
|6
|пз
|Николо Ровелла
|28
|пз
|Адриан Пшиборек
|32
|пз
|Данило Катальди
|71
|пз
|Валерио Фаркомени
|63
|нп
|Федерико Серра
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Дженнаро Гаттузо
Голы
Давиде Фраттези
Тейянни Нослин
0:1
28'
Альфонсо Педраса
1:1
48'
Наказания
Ноа Ланг
44'
Билли Гилмор
66'
Антонио Вергара
66'
Альфонсо Педраса
78'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Наполи - Лацио, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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