Эльче - Бетис 8 ноября обзор матча Дата публикации: 08-11-2026 Эльче 0 : 2 Бетис События матча Эльче - Реал Бетис -5' Martin Anselmi 46' ⇄ Грейди Диангана / Али Уари 59' Федерико Редондо 68' Грейди Диангана 69' ⇄ Дани Себальос / Пабло Форнальс 69' ⇄ Айтор Руибаль / Антони 69' ⇄ Тете Моренте / Херман Валера 69' ⇄ Абиэль Осорио / Фернандо Ниньо 70' ⇄ Факундо Буонанотте / Лукас Сепеда 77' ⇄ Педро Бигас / Рой Ревиво 78' ⇄ Родриго Рикельме / Абдессамад Эззалзули 78' ⇄ Хосе Моранте / Трой Пэрротт 81' ⚽ Родриго Рикельме (0 - 1) 82' Мартим Нету 83' ⇄ Нельсон Деосса / Иско 84' Хави Морсильо 89' ⚽ Марк Бартра (0 - 2) Составы команд Эльче Эльче Бетис Севилья 1 вр Матиас Дитуро 23 зщ Виктор Чуст 3 зщ Рой Ревиво 77' 22 зщ Рубен Санчес 5 пз Федерико Редондо 47 пз Хави Морсильо 11 пз Херман Валера 69' 16 пз Мартим Нету 21 нп Лукас Сепеда 70' 14 нп Фер Ниньо 69' 29 нп Али Хуари 46' 19 пз Грэйди Диангана 46' 20 пз Тете Моренте 69' 24 нп Абьель Осорио 69' 10 пз Факундо Буонанотте 70' 6 зщ Педро Бигас 77' 1 вр Альваро Вальес 5 зщ Марк Бартра 4 зщ Натан 11 зщ Фран Гарсия 2 зщ Эктор Бельерин 8 пз Пабло Форнальс 69' 21 пз Марк Рока 22 пз Иско 83' 10 нп Абде Эззалзули 78' 19 нп Трой Пэрротт 78' 7 нп Антони 69' 25 пз Даниель Себальос 69' 24 нп Айтор Руибаль 69' 17 пз Родриго Рикельме 78' 27 нп Хосе Антонио Моранте 78' 18 пз Нельсон Деосса 83' Запасные 13 вр Алехандро Итурбе 4 зщ Бамбо Диаби 15 зщ Кевин Ломонасо 26 зщ Матиа Барзич 17 пз Хосан 9 нп Эсекьель Понсе 30 нп Альваро Падилья 13 вр Диего Конде 3 зщ Диего Льоренте 23 зщ Хуниор Фирпо 12 зщ Анхель Ортис 16 зщ Валентин Гомес 15 пз Альваро Фидальго 14 нп Икер Лосада Главные тренеры Мартин Ансельми Мануэль Пеллегрини Голы Родриго Рикельме 0:1 81' Марк Бартра Даниель Себальос 0:2 89' Наказания Федерико Редондо 59' Грэйди Диангана 68' Мартим Нету 82' Хави Морсильо 84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эльче - Бетис, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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