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Эльче - Бетис 8 ноября обзор матча

Дата публикации: 08-11-2026
Эльче
Эльче
0 : 2
Бетис
Бетис
События матча Эльче - Реал Бетис
-5'
Martin Anselmi
46'
Грейди Диангана / Али Уари
59'
Федерико Редондо
68'
Грейди Диангана
69'
Дани Себальос / Пабло Форнальс
69'
Айтор Руибаль / Антони
69'
Тете Моренте / Херман Валера
69'
Абиэль Осорио / Фернандо Ниньо
70'
Факундо Буонанотте / Лукас Сепеда
77'
Педро Бигас / Рой Ревиво
78'
Родриго Рикельме / Абдессамад Эззалзули
78'
Хосе Моранте / Трой Пэрротт
81'
Родриго Рикельме (0 - 1)
82'
Мартим Нету
83'
Нельсон Деосса / Иско
84'
Хави Морсильо
89'
Марк Бартра (0 - 2)
Составы команд
Эльче
Эльче
Бетис
Севилья
1АргентинаврМатиас Дитуро
23ИспаниязщВиктор Чуст
3ИзраильзщРой Ревиво
77'
22ИспаниязщРубен Санчес
5АргентинапзФедерико Редондо
47ИспанияпзХави Морсильо
11ИспанияпзХерман Валера
69'
16ПортугалияпзМартим Нету
21ЧилинпЛукас Сепеда
70'
14ИспаниянпФер Ниньо
69'
29МарокконпАли Хуари
46'
19ДР КонгопзГрэйди Диангана
46'
20ИспанияпзТете Моренте
69'
24АргентинанпАбьель Осорио
69'
10АргентинапзФакундо Буонанотте
70'
6ИспаниязщПедро Бигас
77'
1ИспанияврАльваро Вальес
5ИспаниязщМарк Бартра
4Бразилиязщ Натан
11ИспаниязщФран Гарсия
2ИспаниязщЭктор Бельерин
8ИспанияпзПабло Форнальс
69'
21ИспанияпзМарк Рока
22Испанияпз Иско
83'
10МарокконпАбде Эззалзули
78'
19ИрландиянпТрой Пэрротт
78'
7Бразилиянп Антони
69'
25ИспанияпзДаниель Себальос
69'
24ИспаниянпАйтор Руибаль
69'
17ИспанияпзРодриго Рикельме
78'
27ИспаниянпХосе Антонио Моранте
78'
18КолумбияпзНельсон Деосса
83'
Запасные
13ИспанияврАлехандро Итурбе
4СенегалзщБамбо Диаби
15АргентиназщКевин Ломонасо
26ИспаниязщМатиа Барзич
17Испанияпз Хосан
9АргентинанпЭсекьель Понсе
30ИспаниянпАльваро Падилья
13ИспанияврДиего Конде
3ИспаниязщДиего Льоренте
23Доминиканская РеспубликазщХуниор Фирпо
12ИспаниязщАнхель Ортис
16АргентиназщВалентин Гомес
15МексикапзАльваро Фидальго
14ИспаниянпИкер Лосада
Главные тренеры
АргентинаМартин Ансельми
ЧилиМануэль Пеллегрини
Голы
Родриго Рикельме
0:1
81'
Марк Бартра
Даниель Себальос
0:2
89'
Наказания
Федерико Редондо
59'
Грэйди Диангана
68'
Мартим Нету
82'
Хави Морсильо
84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эльче - Бетис, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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