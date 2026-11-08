Эльче - Бетис 8 ноября обзор матча
Дата публикации: 08-11-2026
Эльче
0 : 2
Бетис
События матча Эльче - Реал Бетис
-5'
Martin Anselmi
46'
⇄
Грейди Диангана / Али Уари
59'
Федерико Редондо
68'
Грейди Диангана
69'
⇄
Дани Себальос / Пабло Форнальс
69'
⇄
Айтор Руибаль / Антони
69'
⇄
Тете Моренте / Херман Валера
69'
⇄
Абиэль Осорио / Фернандо Ниньо
70'
⇄
Факундо Буонанотте / Лукас Сепеда
77'
⇄
Педро Бигас / Рой Ревиво
78'
⇄
Родриго Рикельме / Абдессамад Эззалзули
78'
⇄
Хосе Моранте / Трой Пэрротт
81'
⚽
Родриго Рикельме (0 - 1)
82'
Мартим Нету
83'
⇄
Нельсон Деосса / Иско
84'
Хави Морсильо
89'
⚽
Марк Бартра (0 - 2)
Составы команд
Эльче
Эльче
Бетис
Севилья
|1
|вр
|Матиас Дитуро
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|3
|зщ
|Рой Ревиво
77'
|22
|зщ
|Рубен Санчес
|5
|пз
|Федерико Редондо
|47
|пз
|Хави Морсильо
|11
|пз
|Херман Валера
69'
|16
|пз
|Мартим Нету
|21
|нп
|Лукас Сепеда
70'
|14
|нп
|Фер Ниньо
69'
|29
|нп
|Али Хуари
46'
|19
|пз
|Грэйди Диангана
46'
|20
|пз
|Тете Моренте
69'
|24
|нп
|Абьель Осорио
69'
|10
|пз
|Факундо Буонанотте
70'
|6
|зщ
|Педро Бигас
77'
|1
|вр
|Альваро Вальес
|5
|зщ
|Марк Бартра
|4
|зщ
|Натан
|11
|зщ
|Фран Гарсия
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|8
|пз
|Пабло Форнальс
69'
|21
|пз
|Марк Рока
|22
|пз
|Иско
83'
|10
|нп
|Абде Эззалзули
78'
|19
|нп
|Трой Пэрротт
78'
|7
|нп
|Антони
69'
|25
|пз
|Даниель Себальос
69'
|24
|нп
|Айтор Руибаль
69'
|17
|пз
|Родриго Рикельме
78'
|27
|нп
|Хосе Антонио Моранте
78'
|18
|пз
|Нельсон Деосса
83'
Запасные
|13
|вр
|Алехандро Итурбе
|4
|зщ
|Бамбо Диаби
|15
|зщ
|Кевин Ломонасо
|26
|зщ
|Матиа Барзич
|17
|пз
|Хосан
|9
|нп
|Эсекьель Понсе
|30
|нп
|Альваро Падилья
|13
|вр
|Диего Конде
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|23
|зщ
|Хуниор Фирпо
|12
|зщ
|Анхель Ортис
|16
|зщ
|Валентин Гомес
|15
|пз
|Альваро Фидальго
|14
|нп
|Икер Лосада
Главные тренеры
|Мартин Ансельми
|Мануэль Пеллегрини
Голы
Родриго Рикельме
0:1
81'
Марк Бартра
Даниель Себальос
0:2
89'
Наказания
Федерико Редондо
59'
Грэйди Диангана
68'
Мартим Нету
82'
Хави Морсильо
84'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эльче - Бетис, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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