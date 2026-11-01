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Интер М - Комо 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
08 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Интер М
Комо

Стартовый состав
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Составы команд
Интер М
Милан
Комо
Комо
1ИспанияврХосеп Мартинес
95ИталиязщАлессандро Бастони
31ГерманиязщЯнн Биссекк
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
99АнглиязщДжед-Хотеп Спенс
23ИталияпзНиколо Барелла
8ХорватияпзПетар Сучич
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
32ИталияпзФедерико Димарко
9ФранциянпМаркус Тюрам
94ИталиянпФранческо Эспозито
1ФранцияврЖан Бутез
4ИспаниязщХакобо Рамон
2ГерманиязщМарк-Оливер Кемпф
27БразилиязщЯн Коуто
3ИспаниязщАлекс Валье
6ИспанияпзЛуис Милья
10АргентинапзНиколас Пас
7ФранцияпзЛукаш Да Кунья
20ХорватияпзМартин Батурина
5АргентинапзМаксимо Перроне
9ГрециянпАнастасиос Дувикас
Главные тренеры
РумынияКристиан Киву
ИспанияСеск Фабрегас
История личных встреч
21.04.2026Кубок Италии1/2 финала. 2-й матчИнтер М3 : 2Комо
12.04.2026Италия — Серия А32-й турКомо3 : 4Интер М
03.03.2026Кубок Италии1/2 финала. 1-й матчКомо0 : 0Интер М
06.12.2025Италия — Серия А14-й турИнтер М4 : 0Комо
23.05.2025Италия — Серия А38-й турКомо0 : 2Интер М
23.12.2024Италия — Серия А17-й турИнтер М2 : 0Комо
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лацио1028
2
Лига чемпионов
Интер М1025
3
Лига чемпионов
Рома1024
4
Лига чемпионов
Комо1023
5
Лига Европы
Милан1021
6
Лига конференций
Фрозиноне1120
7 Ювентус1017
8 Кальяри1116
9 Наполи1014
10 Торино1114
11 Болонья1014
12 Дженоа1013
13 Аталанта1011
14 Лечче1110
15 Фиорентина108
16 Парма108
17 Сассуоло108
18
Зона вылета
Монца107
19
Зона вылета
Венеция116
20
Зона вылета
Удинезе115
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Интер М
100%
Ничья
0%
Комо
0%

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