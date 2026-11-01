Интер М - Комо 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
08 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Интер М
Милан
Комо
Комо
|1
|вр
|Хосеп Мартинес
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|99
|зщ
|Джед-Хотеп Спенс
|23
|пз
|Николо Барелла
|8
|пз
|Петар Сучич
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|32
|пз
|Федерико Димарко
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|94
|нп
|Франческо Эспозито
|1
|вр
|Жан Бутез
|4
|зщ
|Хакобо Рамон
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|27
|зщ
|Ян Коуто
|3
|зщ
|Алекс Валье
|6
|пз
|Луис Милья
|10
|пз
|Николас Пас
|7
|пз
|Лукаш Да Кунья
|20
|пз
|Мартин Батурина
|5
|пз
|Максимо Перроне
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
Главные тренеры
|Кристиан Киву
|Сеск Фабрегас
История личных встреч
|21.04.2026
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 2
|12.04.2026
|Италия — Серия А
|32-й тур
|3 : 4
|03.03.2026
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|06.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|4 : 0
|23.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|0 : 2
|23.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|10
|28
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|10
|25
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|10
|24
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|10
|23
| 5
Лига Европы
|Милан
|10
|21
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|11
|20
|7
|Ювентус
|10
|17
|8
|Кальяри
|11
|16
|9
|Наполи
|10
|14
|10
|Торино
|11
|14
|11
|Болонья
|10
|14
|12
|Дженоа
|10
|13
|13
|Аталанта
|10
|11
|14
|Лечче
|11
|10
|15
|Фиорентина
|10
|8
|16
|Парма
|10
|8
|17
|Сассуоло
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Монца
|10
|7
| 19
Зона вылета
|Венеция
|11
|6
| 20
Зона вылета
|Удинезе
|11
|5
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