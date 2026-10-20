«Аль-Наср» одержал минимальную победу над «Неомом» и приблизился к лидеру Про-Лиги 

«Аль-Наср» одержал победу над «Неомом» в матче 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии сезона-2026/2027. Встреча прошла на стадионе «Аль-Аввал» в Эр-Рияде и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Главным событием первого тайма стал нереализованный пенальти Криштиану Роналду. На 45+6-й минуте португальский нападающий получил возможность вывести свою команду вперёд, однако пробил мимо ворот. В результате к перерыву счёт так и не был открыт.

После возобновления игры «Аль-Наср» продолжил искать возможности для взятия ворот соперника. Развязка наступила на 61-й минуте, когда Жоау Феликс отправил мяч в сетку и забил единственный гол встречи. Португальский форвард принёс хозяевам три очка, которые оказались особенно важными в борьбе за высокие позиции в турнирной таблице.

Несмотря на промах Роналду с одиннадцатиметровой отметки, «Аль-Наср» сумел довести матч до победы. Команда сохранила свои ворота в неприкосновенности и добилась минимального преимущества над соперником.

После этого результата «Аль-Наср» набрал 22 очка и занимает третье место в чемпионате Саудовской Аравии. Отставание команды от лидирующей «Аль-Кадисии» составляет три очка, что сохраняет интригу в борьбе за верхние строчки таблицы.

«Неом» после поражения остался с 16 очками и располагается на шестой позиции. Для команды эта встреча завершилась без набранных баллов, тогда как «Аль-Наср» продолжил борьбу за лидерство в Про-Лиге.