«Сабах» уступил «Боруссии» в матче 3-го тура Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над бакинским «Сабахом» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. Встреча состоялась 20 октября на Олимпийском стадионе в Баку и завершилась со счётом 2:1 в пользу немецкого клуба.

Главным героем матча стал нападающий «Боруссии» Серу Гирасси, который дважды поразил ворота соперника. Уже на 10-й минуте форвард открыл счёт и вывел гостей вперёд. Однако хозяева сумели ответить до перерыва: на 39-й минуте защитник Эйден Маккарти восстановил равновесие.

После перерыва дортмундцы вновь захватили преимущество. На 53-й минуте Гирасси оформил дубль, забив второй мяч своей команды и установив окончательный результат встречи — 2:1. Оставшегося времени «Сабаху» не хватило, чтобы отыграться во второй раз.

Таким образом, «Боруссия» добилась важной выездной победы и пополнила свой очковый запас в общем этапе турнира. Успех в Баку позволил немецкой команде довести количество набранных очков до шести.

«Сабах», несмотря на гол Маккарти и попытку навязать борьбу одному из представителей немецкого футбола, завершил матч без набранных очков. После трёх туров бакинский клуб располагается на 23-м месте в сводной таблице Лиги чемпионов, имея в активе три очка.

«Боруссия» Дортмунд занимает десятую строчку с шестью очками. Победа на выезде позволит команде продолжить борьбу за более высокую позицию перед следующими матчами общего этапа.