«Сабах» уступил «Боруссии» в матче 3-го тура Лиги чемпионов
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над бакинским «Сабахом» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. Встреча состоялась 20 октября на Олимпийском стадионе в Баку и завершилась со счётом 2:1 в пользу немецкого клуба.
Главным героем матча стал нападающий «Боруссии» Серу Гирасси, который дважды поразил ворота соперника. Уже на 10-й минуте форвард открыл счёт и вывел гостей вперёд. Однако хозяева сумели ответить до перерыва: на 39-й минуте защитник Эйден Маккарти восстановил равновесие.
После перерыва дортмундцы вновь захватили преимущество. На 53-й минуте Гирасси оформил дубль, забив второй мяч своей команды и установив окончательный результат встречи — 2:1. Оставшегося времени «Сабаху» не хватило, чтобы отыграться во второй раз.
Таким образом, «Боруссия» добилась важной выездной победы и пополнила свой очковый запас в общем этапе турнира. Успех в Баку позволил немецкой команде довести количество набранных очков до шести.
«Сабах», несмотря на гол Маккарти и попытку навязать борьбу одному из представителей немецкого футбола, завершил матч без набранных очков. После трёх туров бакинский клуб располагается на 23-м месте в сводной таблице Лиги чемпионов, имея в активе три очка.
«Боруссия» Дортмунд занимает десятую строчку с шестью очками. Победа на выезде позволит команде продолжить борьбу за более высокую позицию перед следующими матчами общего этапа.
«Фенербахче» и пражская «Славия» не выявили победителя в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Встреча на стадионе «Улькер...
Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони поделился ожиданиями от предстоящей встречи с донецким «Шахтёром» в 3-м туре Лиги чемпионов....
Криштиану Роналду не намерен возвращаться в сборную Португалии на ноябрьские матчи, несмотря на скорое завершение срока дисквалификации. Об этом...
Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн возглавил рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» по итогам прошлого сезона по версии The Athletic....
«Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ньюкасл» проявляют интерес к правому защитнику «Ромы» Уэсли Франсе. Об интересе английских клубов к 23-летнему...