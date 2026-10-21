«Манчестер Сити» разгромил АЕК в матче 3-го тура Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» одержал крупную победу над афинским АЕКом в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась со счётом 5:1 в пользу английского клуба.
Хозяева открыли счёт уже на 12-й минуте. Полузащитник Эллиот Андерсон успешно завершил атаку «горожан» и вывел команду вперёд. До перерыва преимущество англичан увеличилось: на 34-й минуте Фил Фоден отправил мяч в ворота АЕКа, сделав положение гостей сложнее.
После перерыва греческая команда сумела сократить отставание. В начале второго тайма защитник Ставрос Пилиос забил гол, вернув интригу в матч. Однако развить успех афинянам не удалось.
На 57-й минуте Райан Шерки восстановил преимущество «Манчестер Сити» в два мяча. Вскоре хозяева окончательно перехватили контроль над игрой. На 65-й минуте Фоден оформил дубль, а на 76-й минуте полузащитник забил третий мяч в этой встрече, установив окончательный счёт — 5:1.
Таким образом, Фоден стал главным героем матча, оформив хет-трик. «Манчестер Сити» уверенно реализовал свои голевые моменты и добился крупной победы перед следующим туром общего этапа.
Особое внимание к встрече привлекал и главный тренер АЕКа Марко Николич, ранее работавший в России с московскими ЦСКА и «Локомотивом». Его команда не смогла сдержать атакующий потенциал английского клуба и потерпела поражение с разницей в четыре мяча.
В 4-м туре Лиги чемпионов, который состоится 4 ноября, «Манчестер Сити» сыграет с «РБ Лейпциг», а АЕК встретится с мадридским «Реалом». Англичане постараются развить успех, тогда как греческой команде предстоит непростое испытание в матче против одного из ведущих клубов Европы.
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