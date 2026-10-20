«Фенербахче» и «Славия» сыграли вничью в матче 3-го тура Лиги чемпионов

Хозяева поля начали встречу результативно и уже на 11-й минуте открыли счёт. Отличился нападающий Огуз Айдын, выведший турецкую команду вперёд. Спустя четыре минуты преимущество «Фенербахче» увеличил вингер Мэйсон Гринвуд, сделав счёт 2:0.

Однако «Славия» быстро вернулась в игру. На 19-й минуте нападающий Лукаш Провод сократил отставание пражской команды, сохранив интригу до конца первого тайма. После этого гости продолжили искать возможности для ответного гола, а хозяевам пришлось уделять больше внимания обороне.

Во второй половине встречи «Фенербахче» пытался удержать преимущество, но довести матч до победы турецкому клубу не удалось. Развязка наступила на 90-й минуте, когда полузащитник гостей Павел Качор восстановил равновесие и принёс «Славии» ничью.

Таким образом, пражская команда отыгралась после отставания в два мяча и избежала поражения в гостях. Для «Фенербахче» исход встречи стал упущенной возможностью добиться победы после уверенного начала матча.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале предыдущего розыгрыша парижский клуб обыграл лондонский «Арсенал» в серии пенальти после ничьей 1:1 — 4:3. Также «ПСЖ» выигрывал турнир в сезоне-2024/2025.