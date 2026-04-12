Воскресенье 12 апреля
ЦСКА - Сочи 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
12 Апреля 2026 года в 14:00 (+03:00). , 24-й тур
ЦСКА
Сочи

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Сочи, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 24-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

ЦСКА
Москва
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Швейцария Фабио Челестини
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур Сочи1 : 3ЦСКА
22.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Сочи1 : 3ЦСКА
20.06.2025 Россия — МФЛ 11-й тур ЦСКА2 : 1Сочи
17.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 ЦСКА0 : 0Сочи
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов ЦСКА1 : 0Сочи
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Сочи2 : 3ЦСКА
30.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Сочи2 : 2ЦСКА
09.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Сочи2 : 1ЦСКА
20.09.2023 Fonbet Кубок России Группа A ЦСКА1 : 1 4 : 2Сочи
30.08.2023 Fonbet Кубок России Группа A Сочи0 : 0 4 : 5ЦСКА
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: ЦСКА — «Сочи». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2352
2 Зенит2351
3 Локомотив М2344
4 Балтика2444
5 ЦСКА2342
6 Спартак М2341
7 Рубин2434
8 Ахмат2431
9 Динамо М2331
10 Ростов2325
11 Динамо Мх2322
12 Крылья Советов2422
13
Стыковая зона
Акрон2322
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2421
15
Зона вылета
Оренбург2420
16
Зона вылета
Сочи239

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
