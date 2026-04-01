Ростов - Спартак М 12 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Спартак М, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 24-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Джонатан Альба
|Хуан Карлос Карседо
|21.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|5 : 2
|18.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|03.10.2025
|Россия — МФЛ
|25-й тур
|1 : 1
|18.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 4-й тур
|1 : 2
|30.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 1-й тур
|0 : 2
|16.05.2025
|Россия — МФЛ
|10-й тур
|1 : 3
|15.05.2025
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь регионов)
|1 : 2
|06.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 3
|27.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|2 : 1
|05.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|23
|52
|2
|Зенит
|23
|51
|3
|Локомотив М
|23
|44
|4
|Балтика
|24
|44
|5
|ЦСКА
|23
|42
|6
|Спартак М
|23
|41
|7
|Рубин
|24
|34
|8
|Ахмат
|24
|31
|9
|Динамо М
|23
|31
|10
|Ростов
|23
|25
|11
|Динамо Мх
|23
|22
|12
|Крылья Советов
|24
|22
| 13
Стыковая зона
|Акрон
|23
|22
| 14
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|24
|21
| 15
Зона вылета
|Оренбург
|24
|20
| 16
Зона вылета
|Сочи
|23
|9