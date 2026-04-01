Расписание матчей
Воскресенье 12 апреля
Ростов - Спартак М 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
12 Апреля 2026 года в 16:30 (+03:00). , 24-й тур
Ростов
Спартак М

Статистика встреч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Спартак М, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 24-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Ростов
Ростов-на-Дону
Спартак М
Москва
Испания Джонатан Альба
Испания Хуан Карлос Карседо
История личных встреч
21.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Спартак М5 : 2Ростов
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Спартак М1 : 1Ростов
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур Ростов1 : 1Спартак М
18.09.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 4-й тур Спартак М1 : 2Ростов
30.07.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур Ростов0 : 2Спартак М
16.05.2025 Россия — МФЛ 10-й тур Спартак М1 : 3Ростов
15.05.2025 Fonbet Кубок России Финал (Путь регионов) Спартак М1 : 2Ростов
06.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Ростов0 : 3Спартак М
27.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч Ростов2 : 1Спартак М
05.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Спартак М0 : 1Ростов
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2352
2 Зенит2351
3 Локомотив М2344
4 Балтика2444
5 ЦСКА2342
6 Спартак М2341
7 Рубин2434
8 Ахмат2431
9 Динамо М2331
10 Ростов2325
11 Динамо Мх2322
12 Крылья Советов2422
13
Стыковая зона
Акрон2322
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2421
15
Зона вылета
Оренбург2420
16
Зона вылета
Сочи239

