Торпедо М - Арсенал Т 12 Апреля прямая трансляция

12 Апреля 2026 года в 16:30 (+03:00). 28-й тур
Торпедо М
Арсенал Т

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Арсенал Т, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Торпедо М
Москва
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
Россия Олег Георгиевич Кононов
Россия Дмитрий Иванович Гунько
История личных встреч
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур Арсенал Т2 : 2Торпедо М
30.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур Арсенал Т0 : 1Торпедо М
09.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур Торпедо М2 : 2Арсенал Т
20.04.2024 Россия — Мелбет Первая лига 28-й тур Торпедо М1 : 1Арсенал Т
28.08.2023 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур Арсенал Т1 : 1Торпедо М
05.04.2015 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Арсенал Т1 : 3Торпедо М
03.11.2014 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Торпедо М0 : 1Арсенал Т
30.04.2014 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Арсенал Т1 : 0Торпедо М
07.10.2013 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Торпедо М2 : 0Арсенал Т
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел2759
2
Повышение
Родина2752
3
Плей-офф за повышение
Урал2748
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс2844
5 Ротор2742
6 КАМАЗ2840
7 Челябинск2839
8 Енисей2837
9 Нефтехимик2836
10 Арсенал Т2735
11 СКА-Хабаровск2835
12 Торпедо М2734
13 Шинник2733
14 Волга Ул2731
15 Черноморец2829
16
Зона вылета
Уфа2727
17
Зона вылета
Чайка2819
18
Зона вылета
Сокол2716

