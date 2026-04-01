Воскресенье 12 апреля
Ноттингем Форест - Астон Вилла 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
12 Апреля 2026 года в 16:00 (+03:00). , 32-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Ноттингем Форест
Астон Вилла

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Астон Вилла, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 32-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

26 Бельгия вр Матц Селс
34 Нигерия зщ Ола Айна
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
5 Бразилия зщ Мурилло
31 Сербия зщ Никола Миленкович
21 Англия пз Омари Хатчинсон
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
8 Англия пз Эллиот Андерсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
7 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
19 Бразилия нп Игор Жезус
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
14 Испания зщ Пау Торрес
22 Нидерланды зщ Ян Матсен
24 Бельгия пз Амаду Онана
7 Шотландия пз Джон Макгинн
27 Англия пз Морган Роджерс
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
10 Аргентина нп Эмилиано Буэндия
11 Англия нп Олли Уоткинс
Главные тренеры
Португалия Витор Перейра
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
03.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур Астон Вилла3 : 1Ноттингем Форест
05.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Астон Вилла2 : 1Ноттингем Форест
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Ноттингем Форест2 : 1Астон Вилла
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Астон Вилла4 : 2Ноттингем Форест
05.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Ноттингем Форест2 : 0Астон Вилла
08.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Астон Вилла2 : 0Ноттингем Форест
10.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Ноттингем Форест1 : 1Астон Вилла
13.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Ноттингем Форест1 : 3Астон Вилла
28.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Астон Вилла5 : 5Ноттингем Форест
13.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Ноттингем Форест0 : 1Астон Вилла
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3270
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3061
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед3155
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3154
5
Лига Европы
Ливерпуль3252
6 Челси3148
7 Брентфорд3247
8 Эвертон3247
9 Брайтон энд Хоув Альбион3246
10 Борнмут3245
11 Фулхэм3244
12 Сандерленд3143
13 Ньюкасл Юнайтед3142
14 Кристал Пэлас3039
15 Лидс Юнайтед3133
16 Ноттингем Форест3132
17 Вест Хэм Юнайтед3232
18
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур3130
19
Зона вылета
Бёрнли3220
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3217

