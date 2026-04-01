Ноттингем Форест - Астон Вилла 12 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Астон Вилла, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 32-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|26
|вр
|Матц Селс
|34
|зщ
|Ола Айна
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|5
|зщ
|Мурилло
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|21
|пз
|Омари Хатчинсон
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|7
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|19
|нп
|Игор Жезус
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|22
|зщ
|Ян Матсен
|24
|пз
|Амаду Онана
|7
|пз
|Джон Макгинн
|27
|пз
|Морган Роджерс
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|10
|нп
|Эмилиано Буэндия
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|Витор Перейра
|Унаи Эмери
|03.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 1
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 2
|05.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|10.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|13.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|1 : 3
|28.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|5 : 5
|13.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|32
|70
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|30
|61
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|31
|55
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|31
|54
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|32
|52
|6
|Челси
|31
|48
|7
|Брентфорд
|32
|47
|8
|Эвертон
|32
|47
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|46
|10
|Борнмут
|32
|45
|11
|Фулхэм
|32
|44
|12
|Сандерленд
|31
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|42
|14
|Кристал Пэлас
|30
|39
|15
|Лидс Юнайтед
|31
|33
|16
|Ноттингем Форест
|31
|32
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|32
| 18
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|31
|30
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|32
|20
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|32
|17