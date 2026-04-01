Кристал Пэлас - Ньюкасл Юнайтед 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
12 Апреля 2026 года в 16:00 (+03:00). , 32-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 32-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1 Англия вр Дин Хендерсон
26 США зщ Крис Ричардс
5 Франция зщ Максанс Лакруа
23 Франция пз Джейди Канво
7 Сенегал пз Исмаила Сарр
3 Англия пз Тайрик Митчелл
20 Англия пз Адам Уортон
18 Япония пз Даити Камада
2 Колумбия пз Даниэль Муньос
22 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
10 Испания нп Йереми Пино
32 Англия вр Аарон Рамсдейл
12 Германия зщ Малик Тшау
33 Англия зщ Дэн Бёрн
3 Англия зщ Льюис Холл
21 Англия зщ Тино Ливраменто
41 Англия пз Джейкоб Рэмси
10 Англия пз Энтони Гордон
7 Бразилия пз Жоэлинтон
8 Италия пз Сандро Тонали
20 Швеция нп Энтони Эланга
11 Англия нп Харви Барнс
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Англия Эдди Хау
История личных встреч
04.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0Кристал Пэлас
16.04.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Ньюкасл Юнайтед5 : 0Кристал Пэлас
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Кристал Пэлас1 : 1Ньюкасл Юнайтед
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Кристал Пэлас2 : 0Ньюкасл Юнайтед
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 0Кристал Пэлас
21.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Кристал Пэлас0 : 0Ньюкасл Юнайтед
09.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Ньюкасл Юнайтед0 : 0 3 : 2Кристал Пэлас
03.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 0Кристал Пэлас
20.04.2022 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Кристал Пэлас
23.10.2021 Англия - Премьер-лига 9-й тур Кристал Пэлас1 : 1Ньюкасл Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3270
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3061
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед3155
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3154
5
Лига Европы
Ливерпуль3252
6 Челси3148
7 Брентфорд3247
8 Эвертон3247
9 Брайтон энд Хоув Альбион3246
10 Борнмут3245
11 Фулхэм3244
12 Сандерленд3143
13 Ньюкасл Юнайтед3142
14 Кристал Пэлас3039
15 Лидс Юнайтед3133
16 Ноттингем Форест3132
17 Вест Хэм Юнайтед3232
18
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур3130
19
Зона вылета
Бёрнли3220
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3217

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
