Кристал Пэлас - Ньюкасл Юнайтед 12 Апреля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 32-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|23
|пз
|Джейди Канво
|7
|пз
|Исмаила Сарр
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|20
|пз
|Адам Уортон
|18
|пз
|Даити Камада
|2
|пз
|Даниэль Муньос
|22
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|10
|нп
|Йереми Пино
|32
|вр
|Аарон Рамсдейл
|12
|зщ
|Малик Тшау
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|3
|зщ
|Льюис Холл
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|10
|пз
|Энтони Гордон
|7
|пз
|Жоэлинтон
|8
|пз
|Сандро Тонали
|20
|нп
|Энтони Эланга
|11
|нп
|Харви Барнс
|Оливер Гласнер
|Эдди Хау
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|16.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|5 : 0
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 0
|21.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|09.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 0 3 : 2
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|20.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|23.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|32
|70
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|30
|61
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|31
|55
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|31
|54
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|32
|52
|6
|Челси
|31
|48
|7
|Брентфорд
|32
|47
|8
|Эвертон
|32
|47
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|46
|10
|Борнмут
|32
|45
|11
|Фулхэм
|32
|44
|12
|Сандерленд
|31
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|42
|14
|Кристал Пэлас
|30
|39
|15
|Лидс Юнайтед
|31
|33
|16
|Ноттингем Форест
|31
|32
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|32
| 18
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|31
|30
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|32
|20
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|32
|17