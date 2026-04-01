Челси - Манчестер Сити 12 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Манчестер Сити, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 32-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Роберт Санчес
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|45
|пз
|Ромео Лавиа
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|10
|пз
|Коул Палмер
|17
|пз
|Андрей Сантос
|7
|нп
|Педру Нету
|20
|нп
|Жоао Педро
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|33
|зщ
|Нико О'Райли
|15
|зщ
|Марк Гехи
|45
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|42
|пз
|Антуан Семеньо
|16
|пз
|Родри
|11
|пз
|Жереми Доку
|20
|пз
|Бернарду Силва
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|10
|нп
|Райан Шерки
|Лиам Росеньор
|Хосеп Гвардиола
|Пепейн Лейндерс
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|18.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 2
|20.04.2024
|Кубок Англии
|1/2 финала
|1 : 0
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 4
|21.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|08.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|4 : 0
|05.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|32
|70
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|30
|61
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|31
|55
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|31
|54
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|32
|52
|6
|Челси
|31
|48
|7
|Брентфорд
|32
|47
|8
|Эвертон
|32
|47
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|46
|10
|Борнмут
|32
|45
|11
|Фулхэм
|32
|44
|12
|Сандерленд
|31
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|42
|14
|Кристал Пэлас
|30
|39
|15
|Лидс Юнайтед
|31
|33
|16
|Ноттингем Форест
|31
|32
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|32
| 18
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|31
|30
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|32
|20
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|32
|17