Воскресенье 12 апреля
Осасуна - Бетис 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
12 Апреля 2026 года в 15:00 (+03:00). , 31-й тур
Главный судья: Мигель Сесма Эспиноса (Испания);
Осасуна
Бетис

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Бетис, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 31-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Бетис
Севилья
1 Испания вр Серхио Эррера
19 Франция зщ Валентин Розье
5 Испания зщ Хорхе Эррандо
24 Испания зщ Алехандро Катена
20 Испания зщ Хави Галан
7 Испания пз Хон Монкайола
14 Испания пз Рубен Гарсия
6 Испания пз Лукас Торро
10 Испания пз Аймар Орос
11 Испания нп Энрике Барха
17 Хорватия нп Анте Будимир
1 Испания вр Альваро Вальес
2 Испания зщ Эктор Бельерин
5 Испания зщ Марк Бартра
3 Испания зщ Диего Льоренте
16 Аргентина зщ Валентин Гомес
6 Испания пз Серхи Альтмира
14 Марокко пз Софьян Амрабат
7 Бразилия пз Антони
8 Испания пз Пабло Форнальс
24 Испания нп Айтор Руибаль
19 Колумбия нп Кучо Эрнандес
Главные тренеры
Италия Алессио Лиши
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
28.09.2025 Испания — Примера 7-й тур Бетис2 : 0Осасуна
11.05.2025 Испания — Примера 35-й тур Бетис1 : 1Осасуна
19.10.2024 Испания — Примера 10-й тур Осасуна1 : 2Бетис
05.05.2024 Испания - Примера 34-й тур Осасуна0 : 2Бетис
29.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Бетис2 : 1Осасуна
22.04.2023 Испания - Примера 30-й тур Осасуна3 : 2Бетис
18.01.2023 Кубок Испании 1/8 финала Бетис2 : 2 2 : 4Осасуна
26.08.2022 Испания - Примера 3-й тур Бетис1 : 0Осасуна
03.04.2022 Испания - Примера 30-й тур Бетис4 : 1Осасуна
23.09.2021 Испания - Примера 6-й тур Осасуна1 : 3Бетис
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3179
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3170
3
Лига чемпионов
Вильярреал3058
4
Лига чемпионов
Атлетико М3057
5
Лига Европы
Бетис3045
6
Лига конференций
Сельта3044
7 Реал Сосьедад3142
8 Хетафе3041
9 Жирона3138
10 Эспаньол3138
11 Осасуна3038
12 Атлетик Б3038
13 Райо Вальекано3035
14 Валенсия3135
15 Алавес3133
16 Эльче3132
17 Мальорка3031
18
Зона вылета
Севилья3031
19
Зона вылета
Леванте3026
20
Зона вылета
Овьедо3024

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
