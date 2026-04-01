Осасуна - Бетис 12 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Бетис, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 31-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Серхио Эррера
|19
|зщ
|Валентин Розье
|5
|зщ
|Хорхе Эррандо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|20
|зщ
|Хави Галан
|7
|пз
|Хон Монкайола
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|6
|пз
|Лукас Торро
|10
|пз
|Аймар Орос
|11
|нп
|Энрике Барха
|17
|нп
|Анте Будимир
|1
|вр
|Альваро Вальес
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|5
|зщ
|Марк Бартра
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|16
|зщ
|Валентин Гомес
|6
|пз
|Серхи Альтмира
|14
|пз
|Софьян Амрабат
|7
|пз
|Антони
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
|Алессио Лиши
|Мануэль Пеллегрини
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 0
|11.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 2
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 2
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1
|22.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|3 : 2
|18.01.2023
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 2 2 : 4
|26.08.2022
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 0
|03.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|4 : 1
|23.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|31
|79
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|70
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|30
|58
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|30
|57
| 5
Лига Европы
|Бетис
|30
|45
| 6
Лига конференций
|Сельта
|30
|44
|7
|Реал Сосьедад
|31
|42
|8
|Хетафе
|30
|41
|9
|Жирона
|31
|38
|10
|Эспаньол
|31
|38
|11
|Осасуна
|30
|38
|12
|Атлетик Б
|30
|38
|13
|Райо Вальекано
|30
|35
|14
|Валенсия
|31
|35
|15
|Алавес
|31
|33
|16
|Эльче
|31
|32
|17
|Мальорка
|30
|31
| 18
Зона вылета
|Севилья
|30
|31
| 19
Зона вылета
|Леванте
|30
|26
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|30
|24