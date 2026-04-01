Мальорка - Райо Вальекано 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
12 Апреля 2026 года в 17:15 (+03:00). , 31-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Райо Вальекано, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 31-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

1ИспанияврЛео Роман
23ИспаниязщПабло Маффео
22КолумбиязщХоан Мохика
4АлбаниязщМараш Кумбула
10ИспанияпзСерхи Дардер
8ИспанияпзМану Морланес
20ИспанияпзПабло Торре
15АнголапзЗиту Лувумбу
5ИспанияпзОмар Маскарель
12ПортугалияпзСаму Кошта
7КосовонпВедат Мурики
1ИспанияврДани Карденас
2РумыниязщАндрей Рациу
24ФранциязщФлорьян Лежён
5ИталиязщЛуис Фелипе
3ИспаниязщПеп Чаварриа
23ИспанияпзОскар Мартин
17ИспанияпзУнай Лопес
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
7ИспаниянпИси Паласон
9БразилиянпАлешандре Журавски
18ИспаниянпАльваро Гарсия
Главные тренеры
АргентинаМартин Гастон Демикелис
ИспанияИньиго Перес
История личных встреч
11.01.2026Испания — Примера19-й турРайо Вальекано2 : 1Мальорка
24.05.2025Испания — Примера38-й турРайо Вальекано0 : 0Мальорка
20.10.2024Испания — Примера10-й турМальорка1 : 0Райо Вальекано
11.02.2024Испания - Примера24-й турМальорка2 : 1Райо Вальекано
30.09.2023Испания - Примера8-й турРайо Вальекано2 : 2Мальорка
04.06.2023Испания - Примера38-й турМальорка3 : 0Райо Вальекано
27.08.2022Испания - Примера3-й турРайо Вальекано0 : 2Мальорка
15.05.2022Испания - Примера37-й турМальорка2 : 1Райо Вальекано
02.02.2022Кубок Испании1/4 финалаРайо Вальекано1 : 0Мальорка
22.11.2021Испания - Примера14-й турРайо Вальекано3 : 1Мальорка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3179
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3170
3
Лига чемпионов
Вильярреал3058
4
Лига чемпионов
Атлетико М3057
5
Лига Европы
Бетис3045
6
Лига конференций
Сельта3044
7 Реал Сосьедад3142
8 Хетафе3041
9 Жирона3138
10 Эспаньол3138
11 Осасуна3038
12 Атлетик Б3038
13 Райо Вальекано3035
14 Валенсия3135
15 Алавес3133
16 Эльче3132
17 Мальорка3031
18
Зона вылета
Севилья3031
19
Зона вылета
Леванте3026
20
Зона вылета
Овьедо3024

