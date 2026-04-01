Мальорка - Райо Вальекано 12 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Райо Вальекано, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 31-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Лео Роман
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|4
|зщ
|Мараш Кумбула
|10
|пз
|Серхи Дардер
|8
|пз
|Ману Морланес
|20
|пз
|Пабло Торре
|15
|пз
|Зиту Лувумбу
|5
|пз
|Омар Маскарель
|12
|пз
|Саму Кошта
|7
|нп
|Ведат Мурики
|1
|вр
|Дани Карденас
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|5
|зщ
|Луис Фелипе
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|23
|пз
|Оскар Мартин
|17
|пз
|Унай Лопес
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|7
|нп
|Иси Паласон
|9
|нп
|Алешандре Журавски
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|Мартин Гастон Демикелис
|Иньиго Перес
|11.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|2 : 1
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|0 : 0
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 0
|11.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 1
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 2
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|3 : 0
|27.08.2022
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 2
|15.05.2022
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|02.02.2022
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 0
|22.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|31
|79
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|70
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|30
|58
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|30
|57
| 5
Лига Европы
|Бетис
|30
|45
| 6
Лига конференций
|Сельта
|30
|44
|7
|Реал Сосьедад
|31
|42
|8
|Хетафе
|30
|41
|9
|Жирона
|31
|38
|10
|Эспаньол
|31
|38
|11
|Осасуна
|30
|38
|12
|Атлетик Б
|30
|38
|13
|Райо Вальекано
|30
|35
|14
|Валенсия
|31
|35
|15
|Алавес
|31
|33
|16
|Эльче
|31
|32
|17
|Мальорка
|30
|31
| 18
Зона вылета
|Севилья
|30
|31
| 19
Зона вылета
|Леванте
|30
|26
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|30
|24