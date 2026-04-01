Атлетик Б - Вильярреал 12 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Вильярреал, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 31-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Унай Симон
|3
|зщ
|Дани Вивьян
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|17
|зщ
|Юри Бершиш
|30
|пз
|Алехандро Рего
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
|8
|пз
|Ойан Сансет
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|11
|нп
|Горка Гурусета
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|1
|вр
|Луис Жуниор
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|6
|зщ
|Пау Наварро
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|24
|зщ
|Альфонсо Педраса
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|18
|пз
|Пап Гейе
|19
|нп
|Николя Пепе
|20
|нп
|Альберто Молейро
|7
|нп
|Херар Морено
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
|Эрнесто Вальверде
|Марселино Гарсия Тораль
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|06.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|0 : 0
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 3
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|5 : 1
|30.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 0
|09.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 1
|23.10.2021
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 1
|21.02.2021
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|31
|79
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|70
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|30
|58
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|30
|57
| 5
Лига Европы
|Бетис
|30
|45
| 6
Лига конференций
|Сельта
|30
|44
|7
|Реал Сосьедад
|31
|42
|8
|Хетафе
|30
|41
|9
|Жирона
|31
|38
|10
|Эспаньол
|31
|38
|11
|Осасуна
|30
|38
|12
|Атлетик Б
|30
|38
|13
|Райо Вальекано
|30
|35
|14
|Валенсия
|31
|35
|15
|Алавес
|31
|33
|16
|Эльче
|31
|32
|17
|Мальорка
|30
|31
| 18
Зона вылета
|Севилья
|30
|31
| 19
Зона вылета
|Леванте
|30
|26
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|30
|24