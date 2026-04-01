Атлетик Б - Вильярреал 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
12 Апреля 2026 года в 22:00 (+03:00). , 31-й тур
Главный судья: Хосе Гусман Мансилья (Испания);
Атлетик Б
Вильярреал

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Вильярреал, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 31-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Атлетик Б
Бильбао
Вильярреал
Вильярреал
1ИспанияврУнай Симон
3ИспаниязщДани Вивьян
5ИспаниязщЕрай Альварес
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
17ИспаниязщЮри Бершиш
30ИспанияпзАлехандро Рего
18ИспанияпзМикель Хаурехисар
8ИспанияпзОйан Сансет
7ИспаниянпАлекс Беренгер
11ИспаниянпГорка Гурусета
9ГананпИньяки Уильямс
1БразилияврЛуис Жуниор
15УругвайзщСантьяго Моуриньо
6ИспаниязщПау Наварро
12ПортугалиязщРенату Вейга
24ИспаниязщАльфонсо Педраса
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
18СенегалпзПап Гейе
19Кот-д'ИвуарнпНиколя Пепе
20ИспаниянпАльберто Молейро
7ИспаниянпХерар Морено
9ГрузиянпЖорж Микаутадзе
Главные тренеры
ИспанияЭрнесто Вальверде
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
История личных встреч
27.09.2025Испания — Примера7-й турВильярреал1 : 0Атлетик Б
06.04.2025Испания — Примера30-й турВильярреал0 : 0Атлетик Б
08.12.2024Испания — Примера16-й турАтлетик Б2 : 0Вильярреал
14.04.2024Испания - Примера31-й турАтлетик Б1 : 1Вильярреал
05.11.2023Испания - Примера12-й турВильярреал2 : 3Атлетик Б
13.05.2023Испания - Примера34-й турВильярреал5 : 1Атлетик Б
30.10.2022Испания - Примера12-й турАтлетик Б1 : 0Вильярреал
09.04.2022Испания - Примера31-й турВильярреал1 : 1Атлетик Б
23.10.2021Испания - Примера10-й турАтлетик Б2 : 1Вильярреал
21.02.2021Испания - Примера24-й турАтлетик Б1 : 1Вильярреал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3179
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3170
3
Лига чемпионов
Вильярреал3058
4
Лига чемпионов
Атлетико М3057
5
Лига Европы
Бетис3045
6
Лига конференций
Сельта3044
7 Реал Сосьедад3142
8 Хетафе3041
9 Жирона3138
10 Эспаньол3138
11 Осасуна3038
12 Атлетик Б3038
13 Райо Вальекано3035
14 Валенсия3135
15 Алавес3133
16 Эльче3132
17 Мальорка3031
18
Зона вылета
Севилья3031
19
Зона вылета
Леванте3026
20
Зона вылета
Овьедо3024

