Воскресенье 12 апреля
Дженоа - Сассуоло 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
12 Апреля 2026 года в 13:30 (+03:00). , 32-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Дженоа
Сассуоло

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Сассуоло, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 32-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Сассуоло
Сассуоло
16 Нидерланды вр Юстин Бейло
27 Италия зщ Алессандро Маркандалли
5 Норвегия зщ Лео Эстигор
22 Мексика зщ Хоан Васкес
20 Италия зщ Стефано Сабелли
77 Исландия пз Микаэль-Эгиль Эллертссон
32 Дания пз Мортен Френнруп
17 Украина пз Руслан Малиновский
8 Италия пз Томмазо Бальданци
9 Португалия нп Витор Оливейра
29 Италия нп Лоренцо Коломбо
49 Косово вр Ариянет Мурич
6 Польша зщ Себастьян Валюкевич
21 Индонезия зщ Джей Идзес
23 Швейцария зщ Улиссес Гарсия
80 Босния и Герцеговина зщ Тарик Мухаремович
42 Норвегия пз Кристиан Торстведт
18 Сербия пз Неманья Матич
90 Канада пз Исмаэль Коне
10 Италия нп Доменико Берарди
45 Франция нп Арман Лорьенте
99 Италия нп Андреа Пинамонти
Главные тренеры
Италия Даниэле Де Росси
Италия Фабио Гроссо
История личных встреч
03.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур Сассуоло1 : 2Дженоа
12.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Дженоа2 : 1Сассуоло
22.12.2023 Италия - Серия А 17-й тур Сассуоло1 : 2Дженоа
06.01.2022 Италия - Серия А 20-й тур Сассуоло1 : 1Дженоа
17.10.2021 Италия - Серия А 8-й тур Дженоа2 : 2Сассуоло
09.05.2021 Италия - Серия А 35-й тур Дженоа1 : 2Сассуоло
06.01.2021 Италия - Серия А 16-й тур Сассуоло2 : 1Дженоа
29.07.2020 Италия - Серия А 37-й тур Сассуоло5 : 0Дженоа
05.01.2020 Италия - Серия А 18-й тур Дженоа2 : 1Сассуоло
03.02.2019 Италия - Серия А 22-й тур Дженоа1 : 1Сассуоло
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3172
2
Лига чемпионов
Наполи3165
3
Лига чемпионов
Милан3263
4
Лига чемпионов
Комо3158
5
Лига Европы
Ювентус3157
6
Лига конференций
Рома3257
7 Аталанта3153
8 Болонья3145
9 Лацио3144
10 Удинезе3243
11 Сассуоло3142
12 Торино3239
13 Парма3135
14 Дженоа3133
15 Кальяри3233
16 Фиорентина3132
17 Кремонезе3227
18
Зона вылета
Лечче3127
19
Зона вылета
Верона3218
20
Зона вылета
Пиза3218

