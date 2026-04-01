Дженоа - Сассуоло 12 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Сассуоло, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 32-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16
|вр
|Юстин Бейло
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|8
|пз
|Томмазо Бальданци
|9
|нп
|Витор Оливейра
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|6
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|21
|зщ
|Джей Идзес
|23
|зщ
|Улиссес Гарсия
|80
|зщ
|Тарик Мухаремович
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|18
|пз
|Неманья Матич
|90
|пз
|Исмаэль Коне
|10
|нп
|Доменико Берарди
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|99
|нп
|Андреа Пинамонти
|Даниэле Де Росси
|Фабио Гроссо
|03.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|22.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|06.01.2022
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|17.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|09.05.2021
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|29.07.2020
|Италия - Серия А
|37-й тур
|5 : 0
|05.01.2020
|Италия - Серия А
|18-й тур
|2 : 1
|03.02.2019
|Италия - Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|31
|72
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|31
|65
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|32
|63
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|31
|58
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|31
|57
| 6
Лига конференций
|Рома
|32
|57
|7
|Аталанта
|31
|53
|8
|Болонья
|31
|45
|9
|Лацио
|31
|44
|10
|Удинезе
|32
|43
|11
|Сассуоло
|31
|42
|12
|Торино
|32
|39
|13
|Парма
|31
|35
|14
|Дженоа
|31
|33
|15
|Кальяри
|32
|33
|16
|Фиорентина
|31
|32
|17
|Кремонезе
|32
|27
| 18
Зона вылета
|Лечче
|31
|27
| 19
Зона вылета
|Верона
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Пиза
|32
|18