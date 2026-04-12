Воскресенье 12 апреля
Парма - Наполи 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
12 Апреля 2026 года в 16:00 (+03:00). , 32-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Парма
Наполи

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Наполи, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 32-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия).

Парма
Наполи
31ЯпонияврДзион Судзуки
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
39АвстралиязщАлессандро Чиркати
5АргентиназщЛаутаро Валенти
27ШвейцариязщСаша Бричги
14ИталиязщЭмануэле Валери
10ИспанияпзАдриан Бернабе
41ИталияпзХанс Николусси Кавилья
16БельгияпзМандела Кейта
7БразилияпзГабриэл Стрефезза
17ШвециянпЯкоб Ондрейка
32СербияврВаня Милинкович-Савич
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
17УругвайзщМатиас Оливера
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
5БразилиязщЖуан Жесус
68СловакияпзСтанислав Лоботка
11БельгияпзКевин Де Брёйне
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
27БразилиянпАлиссон Сантос
19ДаниянпРасмус Хойлунд
Главные тренеры
ИспанияКарлос Куэста
ИталияАнтонио Конте
История личных встреч
14.01.2026Италия — Серия А16-й турНаполи0 : 0Парма
18.05.2025Италия — Серия А37-й турПарма0 : 0Наполи
31.08.2024Италия — Серия А3-й турНаполи2 : 1Парма
31.01.2021Италия - Серия А20-й турНаполи2 : 0Парма
20.09.2020Италия - Серия А1-й турПарма0 : 2Наполи
22.07.2020Италия - Серия А35-й турПарма2 : 1Наполи
14.12.2019Италия - Серия А16-й турНаполи1 : 2Парма
24.02.2019Италия - Серия А25-й турПарма0 : 4Наполи
26.09.2018Италия - Серия А6-й турНаполи3 : 0Парма
10.05.2015Италия - Серия А35-й турПарма2 : 2Наполи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3172
2
Лига чемпионов
Наполи3165
3
Лига чемпионов
Милан3263
4
Лига чемпионов
Комо3158
5
Лига Европы
Ювентус3157
6
Лига конференций
Рома3257
7 Аталанта3153
8 Болонья3145
9 Лацио3144
10 Удинезе3243
11 Сассуоло3142
12 Торино3239
13 Парма3135
14 Дженоа3133
15 Кальяри3233
16 Фиорентина3132
17 Кремонезе3227
18
Зона вылета
Лечче3127
19
Зона вылета
Верона3218
20
Зона вылета
Пиза3218

