Парма - Наполи 12 Апреля прямая трансляция
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
12 Апреля 2026 года в 16:00 (+03:00). , 32-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Наполи, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 32-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парма
Парма
Наполи
Неаполь
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|39
|зщ
|Алессандро Чиркати
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
|27
|зщ
|Саша Бричги
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|41
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|16
|пз
|Мандела Кейта
|7
|пз
|Габриэл Стрефезза
|17
|нп
|Якоб Ондрейка
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|27
|нп
|Алиссон Сантос
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Карлос Куэста
|Антонио Конте
История личных встреч
|14.01.2026
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|31.01.2021
|Италия - Серия А
|20-й тур
|2 : 0
|20.09.2020
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|22.07.2020
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 1
|14.12.2019
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 2
|24.02.2019
|Италия - Серия А
|25-й тур
|0 : 4
|26.09.2018
|Италия - Серия А
|6-й тур
|3 : 0
|10.05.2015
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|31
|72
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|31
|65
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|32
|63
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|31
|58
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|31
|57
| 6
Лига конференций
|Рома
|32
|57
|7
|Аталанта
|31
|53
|8
|Болонья
|31
|45
|9
|Лацио
|31
|44
|10
|Удинезе
|32
|43
|11
|Сассуоло
|31
|42
|12
|Торино
|32
|39
|13
|Парма
|31
|35
|14
|Дженоа
|31
|33
|15
|Кальяри
|32
|33
|16
|Фиорентина
|31
|32
|17
|Кремонезе
|32
|27
| 18
Зона вылета
|Лечче
|31
|27
| 19
Зона вылета
|Верона
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Пиза
|32
|18