Болонья - Лечче 12 Апреля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Лечче, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 32-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Федерико Равалья
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|41
|зщ
|Мартин Витик
|14
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|23
|пз
|Симон Зом
|20
|пз
|Надир Цортеа
|21
|пз
|Йенс Одгор
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|5
|зщ
|Джамиль Зиберт
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|3
|зщ
|Корри Ндаба
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|79
|пз
|Умар Нгом
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|19
|нп
|Ламек Банда
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|9
|нп
|Никола Штулич
|Винченцо Итальяно
|Эусебио Ди Франческо
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|02.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|11.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|4 : 0
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|2 : 3
|23.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|2 : 0
|26.07.2020
|Италия - Серия А
|36-й тур
|3 : 2
|22.12.2019
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 3
|05.02.2012
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|31
|72
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|31
|65
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|32
|63
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|31
|58
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|31
|57
| 6
Лига конференций
|Рома
|32
|57
|7
|Аталанта
|31
|53
|8
|Болонья
|31
|45
|9
|Лацио
|31
|44
|10
|Удинезе
|32
|43
|11
|Сассуоло
|31
|42
|12
|Торино
|32
|39
|13
|Парма
|31
|35
|14
|Дженоа
|31
|33
|15
|Кальяри
|32
|33
|16
|Фиорентина
|31
|32
|17
|Кремонезе
|32
|27
| 18
Зона вылета
|Лечче
|31
|27
| 19
Зона вылета
|Верона
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Пиза
|32
|18