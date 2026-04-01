Воскресенье 12 апреля
Болонья - Лечче 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
12 Апреля 2026 года в 19:00 (+03:00). , 32-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Болонья
Лечче

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Лечче, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 32-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Болонья
Болонья
Лечче
Лечче
13ИталияврФедерико Равалья
33ИспаниязщХуан Миранда
41ЧехиязщМартин Витик
14НорвегиязщТорбьёрн Хеггем
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
23ШвейцарияпзСимон Зом
20ИталияпзНадир Цортеа
21ДанияпзЙенс Одгор
9АргентинанпСантьяго Кастро
7ИталиянпРиккардо Орсолини
28ИталиянпНиколо Камбьяги
30ИталияврВладимиро Фальконе
17ПортугалиязщДанилу Вейга
5ГерманиязщДжамиль Зиберт
44ПортугалиязщТьягу Габриэл
3ИрландиязщКорри Ндаба
20АлбанияпзЮльбер Рамадани
79МавританияпзУмар Нгом
29МалипзЛассана Кулибали
19ЗамбиянпЛамек Банда
50АргентинанпСантьяго Пьеротти
9СербиянпНикола Штулич
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
ИталияЭусебио Ди Франческо
История личных встреч
28.09.2025Италия — Серия А5-й турЛечче2 : 2Болонья
09.02.2025Италия — Серия А24-й турЛечче0 : 0Болонья
02.11.2024Италия — Серия А11-й турБолонья1 : 0Лечче
11.02.2024Италия - Серия А24-й турБолонья4 : 0Лечче
03.12.2023Италия - Серия А14-й турЛечче1 : 1Болонья
04.06.2023Италия - Серия АСерия А. 38-й турЛечче2 : 3Болонья
23.10.2022Италия - Серия АСерия А. 11-й турБолонья2 : 0Лечче
26.07.2020Италия - Серия А36-й турБолонья3 : 2Лечче
22.12.2019Италия - Серия А17-й турЛечче2 : 3Болонья
05.02.2012Италия - Серия А22-й турЛечче0 : 0Болонья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3172
2
Лига чемпионов
Наполи3165
3
Лига чемпионов
Милан3263
4
Лига чемпионов
Комо3158
5
Лига Европы
Ювентус3157
6
Лига конференций
Рома3257
7 Аталанта3153
8 Болонья3145
9 Лацио3144
10 Удинезе3243
11 Сассуоло3142
12 Торино3239
13 Парма3135
14 Дженоа3133
15 Кальяри3233
16 Фиорентина3132
17 Кремонезе3227
18
Зона вылета
Лечче3127
19
Зона вылета
Верона3218
20
Зона вылета
Пиза3218

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
