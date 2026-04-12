Кёльн - Вердер 12 Апреля прямая трансляция
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
12 Апреля 2026 года в 16:30 (+03:00). , 29-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Вердер, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Вердер
Бремен
|1
|вр
|Марвин Швебе
|33
|зщ
|Рав ван ден Берг
|39
|зщ
|Дженк Озкачар
|6
|зщ
|Эрик Мартель
|29
|пз
|Ян Тильман
|28
|пз
|Себастиан Себулонсен
|32
|пз
|Кристоффер Лунн
|5
|пз
|Том Краус
|16
|пз
|Якуб Каминьский
|9
|нп
|Рагнар Ахе
|19
|нп
|Малек Эль-Мала
|30
|вр
|Мио Бакхаус
|3
|зщ
|Юкинари Сугавара
|32
|зщ
|Марко Фридль
|2
|зщ
|Оливье Деман
|5
|зщ
|Амос Пипер
|14
|пз
|Сенне Линен
|10
|пз
|Леонардо Биттенкорт
|20
|пз
|Романо Шмид
|17
|нп
|Марко Грюлль
|11
|нп
|Джастин Нджинма
|7
|нп
|Самюэль Мбангула
Главные тренеры
|Лукас Кваснёк
|Хорст Штеффен
История личных встреч
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|16.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|23.09.2023
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|21.01.2023
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|7 : 1
|07.03.2021
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|06.11.2020
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|27.06.2020
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|6 : 1
|21.12.2019
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|12.03.2018
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|29
|76
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|29
|64
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|29
|56
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|28
|53
| 5
Лига Европы
|Байер
|29
|52
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|29
|51
|7
|Айнтрахт Ф
|29
|42
|8
|Фрайбург
|28
|37
|9
|Майнц
|28
|33
|10
|Аугсбург
|29
|33
|11
|Унион
|29
|32
|12
|Гамбург
|28
|31
|13
|Боруссия М
|29
|30
|14
|Вердер
|28
|28
|15
|Кёльн
|28
|27
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|29
|25
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|29
|21
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|29
|19