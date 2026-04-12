Воскресенье 12 апреля
Кёльн - Вердер 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
12 Апреля 2026 года в 16:30 (+03:00). , 29-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Кёльн
Вердер

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Вердер, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Кёльн
Кёльн
Вердер
Бремен
1 Германия вр Марвин Швебе
33 Нидерланды зщ Рав ван ден Берг
39 Турция зщ Дженк Озкачар
6 Германия зщ Эрик Мартель
29 Германия пз Ян Тильман
28 Норвегия пз Себастиан Себулонсен
32 США пз Кристоффер Лунн
5 Германия пз Том Краус
16 Польша пз Якуб Каминьский
9 Германия нп Рагнар Ахе
19 Германия нп Малек Эль-Мала
30 Германия вр Мио Бакхаус
3 Япония зщ Юкинари Сугавара
32 Австрия зщ Марко Фридль
2 Бельгия зщ Оливье Деман
5 Германия зщ Амос Пипер
14 Бельгия пз Сенне Линен
10 Германия пз Леонардо Биттенкорт
20 Австрия пз Романо Шмид
17 Австрия нп Марко Грюлль
11 Германия нп Джастин Нджинма
7 Бельгия нп Самюэль Мбангула
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
Германия Хорст Штеффен
История личных встреч
29.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур Вердер1 : 1Кёльн
16.02.2024 Германия - Бундеслига 22-й тур Кёльн0 : 1Вердер
23.09.2023 Германия — Бундеслига 5-й тур Вердер2 : 1Кёльн
20.05.2023 Германия — Бундеслига 33-й тур Вердер1 : 1Кёльн
21.01.2023 Германия — Бундеслига 16-й тур Кёльн7 : 1Вердер
07.03.2021 Германия - Бундеслига 24-й тур Кёльн1 : 1Вердер
06.11.2020 Германия - Бундеслига 7-й тур Вердер1 : 1Кёльн
27.06.2020 Германия - Бундеслига 34-й тур Вердер6 : 1Кёльн
21.12.2019 Германия - Бундеслига 17-й тур Кёльн1 : 0Вердер
12.03.2018 Германия - Бундеслига 26-й тур Вердер3 : 1Кёльн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2976
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2964
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2956
4
Лига чемпионов
Штутгарт2853
5
Лига Европы
Байер2952
6
Лига конференций
Хоффенхайм2951
7 Айнтрахт Ф2942
8 Фрайбург2837
9 Майнц2833
10 Аугсбург2933
11 Унион2932
12 Гамбург2831
13 Боруссия М2930
14 Вердер2828
15 Кёльн2827
16
Стыковая зона
Санкт-Паули2925
17
Зона вылета
Вольфсбург2921
18
Зона вылета
Хайденхайм2919

