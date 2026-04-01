Штутгарт - Гамбург 12 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Гамбург, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|33
|вр
|Александр Нюбель
|29
|зщ
|Финн Ельч
|24
|зщ
|Йефф Хабот
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|30
|пз
|Чема Андрес
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|10
|нп
|Крис Фюрих
|26
|нп
|Дениз Ундав
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|17
|зщ
|Варме Омари
|8
|зщ
|Даниэль Эльфадли
|25
|зщ
|Джордан Торунарига
|16
|зщ
|Георгий Гочолеишвили
|2
|зщ
|Уильям Микельбренси
|27
|пз
|Филип Отеле
|21
|пз
|Николай Ремберг
|23
|пз
|Альберт Грёнбек
|20
|нп
|Фабиу Виейра
|11
|нп
|Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
|Себастьян Хёнес
|Мерлин Польцин
|30.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|05.06.2023
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|1 : 3
|01.06.2023
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|3 : 0
|28.05.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|3 : 2
|29.10.2019
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 2 ДВ
|26.10.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|6 : 2
|31.03.2018
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|04.11.2017
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|30.01.2016
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|22.08.2015
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|3 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|29
|76
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|29
|64
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|29
|56
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|28
|53
| 5
Лига Европы
|Байер
|29
|52
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|29
|51
|7
|Айнтрахт Ф
|29
|42
|8
|Фрайбург
|28
|37
|9
|Майнц
|28
|33
|10
|Аугсбург
|29
|33
|11
|Унион
|29
|32
|12
|Гамбург
|28
|31
|13
|Боруссия М
|29
|30
|14
|Вердер
|28
|28
|15
|Кёльн
|28
|27
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|29
|25
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|29
|21
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|29
|19