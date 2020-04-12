Майнц - Фрайбург 12 Апреля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Фрайбург, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|33
|вр
|Даниэль Бац
|21
|зщ
|Данни да Коста
|4
|зщ
|Стефан Пош
|31
|зщ
|Доминик Кор
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|8
|пз
|Пауль Небель
|6
|пз
|Каисю Сано
|24
|пз
|Сота Кавасаки
|23
|нп
|Шеральдо Бекер
|20
|нп
|Филлип Тиц
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|29
|пз
|Филипп Трой
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|44
|пз
|Йохан Манзамби
|14
|пз
|Юито Судзуки
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|19
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|31
|нп
|Игор Матанович
|Урс Фишер (и.о.)
|Юлиан Шустер
|Ларс Фосслер
|30.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|4 : 0
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 2
|03.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|21.04.2024
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|19.03.2023
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|01.10.2022
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|12.02.2022
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|18.09.2021
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
|13.03.2021
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|29
|76
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|29
|64
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|29
|56
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|28
|53
| 5
Лига Европы
|Байер
|29
|52
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|29
|51
|7
|Айнтрахт Ф
|29
|42
|8
|Фрайбург
|28
|37
|9
|Майнц
|28
|33
|10
|Аугсбург
|29
|33
|11
|Унион
|29
|32
|12
|Гамбург
|28
|31
|13
|Боруссия М
|29
|30
|14
|Вердер
|28
|28
|15
|Кёльн
|28
|27
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|29
|25
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|29
|21
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|29
|19