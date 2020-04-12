Воскресенье 12 апреля
Майнц - Фрайбург 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
12 Апреля 2026 года в 20:30 (+03:00). , 29-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Фрайбург, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

33 Германия вр Даниэль Бац
21 Германия зщ Данни да Коста
4 Австрия зщ Стефан Пош
31 Германия зщ Доминик Кор
30 Швейцария зщ Сильван Видмер
2 Австрия зщ Филипп Мвене
8 Германия пз Пауль Небель
6 Япония пз Каисю Сано
24 Япония пз Сота Кавасаки
23 Суринам нп Шеральдо Бекер
20 Германия нп Филлип Тиц
1 Германия вр Ноа Атуболу
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
3 Австрия зщ Филипп Линхарт
30 Германия зщ Кристиан Гюнтер
29 Германия пз Филипп Трой
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
44 Швейцария пз Йохан Манзамби
14 Япония пз Юито Судзуки
32 Италия пз Винченцо Грифо
19 Германия нп Ян-Никлас Бесте
31 Хорватия нп Игор Матанович
Главные тренеры
Швейцария Урс Фишер (и.о.)
Германия Юлиан Шустер
Германия Ларс Фосслер
История личных встреч
30.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур Фрайбург4 : 0Майнц
15.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур Майнц2 : 2Фрайбург
03.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур Фрайбург0 : 0Майнц
21.04.2024 Германия — Бундеслига 30-й тур Фрайбург1 : 1Майнц
03.12.2023 Германия — Бундеслига 13-й тур Майнц0 : 1Фрайбург
19.03.2023 Германия — Бундеслига 25-й тур Майнц1 : 1Фрайбург
01.10.2022 Германия — Бундеслига 8-й тур Фрайбург2 : 1Майнц
12.02.2022 Германия - Бундеслига 22-й тур Фрайбург1 : 1Майнц
18.09.2021 Германия - Бундеслига 5-й тур Майнц0 : 0Фрайбург
13.03.2021 Германия — Бундеслига 25-й тур Майнц1 : 0Фрайбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2976
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2964
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2956
4
Лига чемпионов
Штутгарт2853
5
Лига Европы
Байер2952
6
Лига конференций
Хоффенхайм2951
7 Айнтрахт Ф2942
8 Фрайбург2837
9 Майнц2833
10 Аугсбург2933
11 Унион2932
12 Гамбург2831
13 Боруссия М2930
14 Вердер2828
15 Кёльн2827
16
Стыковая зона
Санкт-Паули2925
17
Зона вылета
Вольфсбург2921
18
Зона вылета
Хайденхайм2919

