Воскресенье 12 апреля
Ницца - Гавр 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
12 Апреля 2026 года в 18:15 (+03:00). , 29-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Ницца
Гавр

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Гавр, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция).

80 Сенегал вр Йеванн Диуф
33 Сенегал зщ Антуан Менди
28 Сьерра-Леоне зщ Джума Ба
92 Франция пз Жонатан Клосс
26 Франция пз Мельвен Бар
8 Франция пз Морган Сансон
10 Франция пз Софьян Диоп
20 Франция пз Том Луше
24 Бельгия пз Шарль Ванхаутте
11 Франция нп Элье Ваи
25 Франция нп Мохамед-Али Шо
99 Сенегал вр Мори Дио
93 Сенегал зщ Аруна Санганте
4 Франция зщ Готье Льорис
19 Франция зщ Люка Гурна-Дуат
18 Франция зщ Янис Зуауи
15 Япония пз Аюму Секо
7 Венгрия пз Лоик Него
26 Франция пз Саймон Эбоног
14 Франция пз Рассул Ндиайе
17 Марокко пз Софьян Буфаль
25 Танзания нп Мбвана Саматта
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Франция Дидье Дигар
История личных встреч
31.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур Гавр3 : 1Ницца
16.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур Гавр1 : 3Ницца
07.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур Ницца2 : 1Гавр
10.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур Ницца1 : 0Гавр
16.12.2023 Франция - Лига 1 16-й тур Гавр3 : 1Ницца
30.05.2009 Франция - Лига 1 38-й тур Ницца0 : 0Гавр
09.08.2008 Франция - Лига 1 1-й тур Гавр1 : 0Ницца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2763
2
Лига чемпионов
Ланс2859
3
Лига чемпионов
Марсель2952
4
Лига чемпионов
Лилль2850
5
Лига Европы
Монако2949
6
Лига конференций
Лион2848
7 Ренн2847
8 Страсбург2843
9 Лорьян2838
10 Тулуза2837
11 Брест2836
12 Париж2935
13 Анже2833
14 Гавр2828
15 Ницца2827
16
Стыковая зона
Осер2924
17
Зона вылета
Нант2819
18
Зона вылета
Метц2915

