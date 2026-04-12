09:40 ()
Расписание матчей
Воскресенье 12 апреля
Свернуть список

Тулуза - Лилль 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
12 Апреля 2026 года в 18:15 (+03:00). , 29-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Тулуза
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Лилль, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Лилль
Лилль
1 Франция вр Гийом Рест
3 США зщ Марк Маккензи
2 Дания зщ Расмус Николайсен
19 Франция зщ Джибриль Сидибе
4 Англия зщ Чарли Крессуэлл
23 Венесуэла пз Кристиан Кассерес
18 Сенегал пз Пап Диоп
24 Франция пз Дайанн Металье
15 Норвегия пз Арон Дённум
10 Франция нп Янн Гбоу
20 Бразилия нп Эмерсонн Коррейя да Силва
1 Турция вр Берке Озер
3 Бельгия зщ Натан Нгой
12 Бельгия зщ Тома Мёнье
15 Франция зщ Ромен Перро
23 Алжир зщ Айсса Манди
32 Франция пз Айюб Буадди
10 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
27 Португалия пз Фелиш Коррея
17 ДР Конго пз Нгалайель Мукау
21 Франция пз Бенжамен Андре
7 Бельгия нп Матиас Фернандес
Главные тренеры
Испания Карлес Мартинес
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
14.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур Лилль2 : 1Тулуза
12.04.2025 Франция — Лига 1 29-й тур Тулуза1 : 2Лилль
05.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Лилль2 : 1Тулуза
25.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур Тулуза3 : 1Лилль
12.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Лилль1 : 1Тулуза
18.03.2023 Франция - Лига 1 28-й тур Тулуза0 : 2Лилль
17.09.2022 Франция - Лига 1 8-й тур Лилль2 : 1Тулуза
22.02.2020 Франция - Лига 1 26-й тур Лилль3 : 0Тулуза
19.10.2019 Франция - Лига 1 10-й тур Тулуза2 : 1Лилль
21.04.2019 Франция - Лига 1 33-й тур Тулуза0 : 0Лилль
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2763
2
Лига чемпионов
Ланс2859
3
Лига чемпионов
Марсель2952
4
Лига чемпионов
Лилль2850
5
Лига Европы
Монако2949
6
Лига конференций
Лион2848
7 Ренн2847
8 Страсбург2843
9 Лорьян2838
10 Тулуза2837
11 Брест2836
12 Париж2935
13 Анже2833
14 Гавр2828
15 Ницца2827
16
Стыковая зона
Осер2823
17
Зона вылета
Нант2718
18
Зона вылета
Метц2915

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close