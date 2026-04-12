Тулуза - Лилль 12 Апреля прямая трансляция
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
12 Апреля 2026 года в 18:15 (+03:00). , 29-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Лилль, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция).
Составы команд
Тулуза
Лилль
|1
|вр
|Гийом Рест
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|4
|зщ
|Чарли Крессуэлл
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|18
|пз
|Пап Диоп
|24
|пз
|Дайанн Металье
|15
|пз
|Арон Дённум
|10
|нп
|Янн Гбоу
|20
|нп
|Эмерсонн Коррейя да Силва
|1
|вр
|Берке Озер
|3
|зщ
|Натан Нгой
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|15
|зщ
|Ромен Перро
|23
|зщ
|Айсса Манди
|32
|пз
|Айюб Буадди
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|27
|пз
|Фелиш Коррея
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|7
|нп
|Матиас Фернандес
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Бруно Женезио
История личных встреч
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 1
|12.04.2025
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 1
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|18.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 2
|17.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|2 : 1
|22.02.2020
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|3 : 0
|19.10.2019
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 1
|21.04.2019
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|27
|63
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|28
|59
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|29
|52
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|28
|50
| 5
Лига Европы
|Монако
|29
|49
| 6
Лига конференций
|Лион
|28
|48
|7
|Ренн
|28
|47
|8
|Страсбург
|28
|43
|9
|Лорьян
|28
|38
|10
|Тулуза
|28
|37
|11
|Брест
|28
|36
|12
|Париж
|29
|35
|13
|Анже
|28
|33
|14
|Гавр
|28
|28
|15
|Ницца
|28
|27
| 16
Стыковая зона
|Осер
|28
|23
| 17
Зона вылета
|Нант
|27
|18
| 18
Зона вылета
|Метц
|29
|15