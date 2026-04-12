Лион - Лорьян 12 Апреля прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
12 Апреля 2026 года в 21:45 (+03:00). , 29-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Лорьян, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 29-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Лион
Лорьян
|1
|вр
|Доминик Грейф
|98
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|16
|зщ
|Абнер
|23
|пз
|Тайлер Мортон
|6
|пз
|Таннер Тессманн
|44
|пз
|Халис Мера
|17
|нп
|Афонсу Морейра
|9
|нп
|Эндрик
|77
|нп
|Роман Яремчук
|38
|вр
|Ивон Мвого
|25
|зщ
|Абдулайе Фай
|8
|зщ
|Ноа Кадиу
|43
|зщ
|Арсен Куасси
|2
|зщ
|Игор Кариока
|11
|пз
|Тео Ле Брис
|62
|пз
|Артур Эбонг
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
|10
|пз
|Пабло Пажи
|44
|пз
|Дарлин Йонгва
|12
|нп
|Бамба Дьенг
Главные тренеры
|Оливье Панталони
История личных встреч
|07.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|3 : 3
|05.03.2023
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 0
|07.09.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|3 : 1
|04.03.2022
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 4
|25.09.2021
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|08.05.2021
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|4 : 1
|27.09.2020
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|08.04.2017
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|27
|63
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|28
|59
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|29
|52
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|28
|50
| 5
Лига Европы
|Монако
|29
|49
| 6
Лига конференций
|Лион
|28
|48
|7
|Ренн
|28
|47
|8
|Страсбург
|28
|43
|9
|Лорьян
|28
|38
|10
|Тулуза
|28
|37
|11
|Брест
|28
|36
|12
|Париж
|29
|35
|13
|Анже
|28
|33
|14
|Гавр
|28
|28
|15
|Ницца
|28
|27
| 16
Стыковая зона
|Осер
|28
|23
| 17
Зона вылета
|Нант
|27
|18
| 18
Зона вылета
|Метц
|29
|15